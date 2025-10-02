El tanque de Argenzuela, líder en el rating de la tarde

C5N continúa posicionándose como la señal informativa de cable más elegida a diario por el público y Argenzuela, el programa de Jorge Rial, lideró su franjas horaria con amplia diferencia sobre sus competidores.
El programa conducido por Jorge Rial continúa como uno de los más fuertes referentes de C5N y superó cómodamente a su competencia en esa franja horaria.
C5N continúa posicionándose como la señal informativa de cable más elegida a diario por el público y Argenzuela, el programa de Jorge Rial, lideró su franjas horaria con amplia diferencia sobre sus competidores.
Argenzuela, el tanque de la tardes comandado por Jorge Rial que va de lunes a viernes de 16 a 18, se posicionó primero en el rating con un promedio de 3,60 puntos, lo que se tradujo en un share del 34% sobre la audiencia total. Con respecto al cierre del podio, más atrás lo siguieron las señales TN con 2,25 y Crónica con 1,55.
Junto con el conductor, el equipo está compuesto por Mauro Federico, Paulo Kablan, Sofía Caram, Mauro Fulco, Diego Brancatelli y Rosario Ayerdi, quienes son responsables directos de este número del programa. Con este equipo, marca la agenda de la tarde con sus informes sobre la realidad política de Argentina y un toque de humor.
De esta manera, C5N se consolida con una clara ventaja sobre sus competidores, periodistas de primer nivel, la mejor información, móviles en cada lugar y una premisa innegociable: mostrar la realidad social, política y económica que atraviesa la Argentina.
C5N marcó el liderazgo en el prime time durante septiembre, al igual que los meses previos, y tiene mayor audiencia en la franja entre los canales de noticias. Minuto Uno y Duro de Domar se mantienen por encima de sus competidores.
