El tanque de Argenzuela, líder en el rating de la tarde

El programa conducido por Jorge Rial continúa como uno de los más fuertes referentes de C5N y superó cómodamente a su competencia en esa franja horaria.

Argenzuela se convirtió en el líder total del rating de la tarde.

Gran Hermano Generación Dorada es una de las propuestas más llamativas del canal.
Se filtró cuándo se estrena Gran Hermano Generación Dorada: qué día llega a Telefe

Argenzuela, el tanque de la tardes comandado por Jorge Rial que va de lunes a viernes de 16 a 18, se posicionó primero en el rating con un promedio de 3,60 puntos, lo que se tradujo en un share del 34% sobre la audiencia total. Con respecto al cierre del podio, más atrás lo siguieron las señales TN con 2,25 y Crónica con 1,55.

Junto con el conductor, el equipo está compuesto por Mauro Federico, Paulo Kablan, Sofía Caram, Mauro Fulco, Diego Brancatelli y Rosario Ayerdi, quienes son responsables directos de este número del programa. Con este equipo, marca la agenda de la tarde con sus informes sobre la realidad política de Argentina y un toque de humor.

La mesa política de Argenzuela es uno de los grandes atractivos del programa.

De esta manera, C5N se consolida con una clara ventaja sobre sus competidores, periodistas de primer nivel, la mejor información, móviles en cada lugar y una premisa innegociable: mostrar la realidad social, política y económica que atraviesa la Argentina.

Minuto Uno y Duro de Domar, líderes en el prime time de septiembre

C5N marcó el liderazgo en el prime time durante septiembre, al igual que los meses previos, y tiene mayor audiencia en la franja entre los canales de noticias. Minuto Uno y Duro de Domar se mantienen por encima de sus competidores.

Minuto Uno y Duro de Domar, líderes en el prime time.

