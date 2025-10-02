Nicki Nicole vuelve a Rosario: anunció un show sinfónico por los 300 años de la ciudad En el marco del tricentenario, la cantante dará un recital en el Monumento Nacional a la Bandera junto con la Orquesta Sinfónica Provincial.







Nicki Nicole vuelve a Rosario para dar un emotivo show. Instagram

La cantante Nicki Nicole vuelve a Rosario de la mano de un show sinfónico por los 300 años de la ciudad, algo que tomó a todos por sorpresa con motivo de su gran momento personal en la música y su relación amorosa con Lamine Yamal, por la cual vive en España.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante sorprendió a todos con su inesperado posteo: "Algunos sueños necesitan su tiempo para hacerse realidad. Hace años que pienso en compartir esto con ustedes y hoy Rosario es el lugar donde comenzará. Me siento preparada, feliz y en casa. Mi música, mi ciudad, mi historia en versión sinfónica, nos vemos el 7 de octubre". Con estas palabras, emocionó a muchos por su próximo show.

Tras unas palabras de su madre en el video, la propia Nicole expresó: "Hoy mi corazón vuelve al lugar donde todo comenzó. De Rosario... Para Rosario". En las imágenes se agregó que este recital será con la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario y que tendrá lugar en el Monumento Nacional a la Bandera.

Esta publicación obtuvo 300 mil me gustas y en los comentarios se llenó de respuestas positivas a la convocatoria, ya que Nicki Nicole suele mostrarse orgullosa de sus orígenes de forma constante. En el pasado, la cantante fue al estadio de Newell's Old Boys, el club de sus amores, junto con Peso Pluma, su pareja de ese entonces.