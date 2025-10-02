Triple femicidio en Florencio Varela: Matías Ozorio viajará este jueves y será indagado el viernes

El traslado del argentino será a partir de las 11 y arribará a la Argentina durante la noche. Está calificado como coautor del crimen de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. Por su parte, el traslado de Pequeño J tardará aproximadamente 2 meses.

Matías Ozorio , uno de los detenidos por el triple femicidio en Florencia Varela, será deportado a la Argentina este jueves y la Fiscalía lo indagará el viernes . Por su parte, Pequeño J , tendrá una demora de al menos 2 meses para ser trasladado.

Según informó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el argentino que fue detenido en Perú partirá este 2 de octubre a las 11 en un vuelo de la Fuerza Aérea con siete efectivos de la Policía Federal de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, más tres agentes de la Policía Bonaerense.

Se estima que una escala por carga de combustible en la provincia de Salta y se estiman cerca de cinco horas de vuelo, por lo que aterrizará en el Aeropuerto El Palomar aproximadamente entre las 22 o 23.

Por su parte, el periodista, Diego Gabriele, informó que a diferencia de Ozorio , el traslado de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, tendrá una demora de 60 días, aproximadamente. “Al ser ciudadano peruano tiene que acogerse a la extradición, por lo que va a demorar mucho más de lo que sería funcional a la investigación”, indicó el comunicador en Mañanas Argentinas por C5N desde Perú.

Por el momento, hay 9 detenidos por el crimen de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, sin embargo, Gabriele agregó que en estos momentos también están búsqueda de dos miembros de la banda. “Se trata de dos personas que iban a bordo de la camioneta Tracker color blanca en la cual las trasladaron. Creen que Matías Ozorio iba en Focs blanco que viajaba Sotacuro y que llevaba de acompañante a su sobrina, Florencia Ibáñez”, indicó.

Tanto Ozorio como Pequeño J fueron detenidos en las últimas horas en Lima, tras un trabajo en conjunto por las fuerzas federales, provinciales argentinos y de dicho país, que siguieron los pasos de los señalados como los responsables de los brutales crímenes de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

El fiscal de la causa confirmó que Ozorio será trasladado este jueves

En medio de la investigación por el triple femicidio de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi en Florencia Varela, el fiscal de la causa dio algunos detalles de cómo continúa la pesquisa del caso.

En esa línea, Adrián Arribas, confirmó lo que indicó Patricia Bullrich en el que Matías Ozorio “está viajando hoy y va a llegar probablemente a la noche, seguramente le vamos a tomar declaraciones mañana” y señaló que el hombre de 28 años “por ahora está como coautor del triple crimen”.

Si bien no quiso dar más información ya que aún pesa el secreto de sumario reconoció que el móvil “se está investigando, por ahora no se cambiará la carátula”. En esa línea, también remarcó que la apertura de los teléfonos se realizará este viernes y “será muy importante porque vamos a sacar información de las personas que están detenidas”.

Por último, ante los medios de comunicación, expuso que el hecho “está calificado como un homicidio y es un hecho con cierta característica que uno no ve a menudo”. “Es un hecho aberrante”, concluyó.