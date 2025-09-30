30 de septiembre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 30 de septiembre

El oficial operó a $1.351,11 para la compra y $1.406,78 para la venta y cerró otro mes al alza, con una fuerte caída en la demanda de pesos. Subió la cotización en Banco Nación, MEP y CCL.

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El Banco Central informó los movimientos en las reservas.
Las reservas del Banco Central cayeron u$s748 millones en medio de la presión cambiaria

El mercado le tomó el pulso al Gobierno y comenzó a demandar dólares ante el último día de liquidación de divisas del campo. En el MULC, el dólar mayorista, el tipo de cambio que se usa en transacciones entre bancos, empresas y operaciones mayoristas de comercio exterior, logró alcanzar los $1.450 en una jornada volátil que trajo incertidumbre. Luego, se estabilizó en $1.380 tras un offer de u$s2.000 millones que, presuntamente, sería del Tesoro. Para determinar la pésima rueda, cabe aclarar los volúmenes que se manejaron en la jornada de hoy. En el segmento de contado u$s743,258 millones y en futuros u$s1.893 millones,

Por su parte, el dólar MEP avanzó 2,7% a $1.494,02 y la brecha contra el mayorista es de 8,3%. En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) subió 3,2% a $1.544,03, con un spread del 11,9% frente a la cotización oficial, que cerró a $1.380 a nivel mayorista.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial se encamina a cerrar septiembre al alza.

El dólar oficial se encamina a cerrar septiembre al alza.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.351,11 para la compra y $1.406,78 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.425 para la compra y $1.445 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.380.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.820.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.545,60, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.503,20.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vendió a $1.367.

