Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 30 de septiembre

El oficial operó a $1.351,11 para la compra y $1.406,78 para la venta y cerró otro mes al alza, con una fuerte caída en la demanda de pesos. Subió la cotización en Banco Nación, MEP y CCL.

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar oficial cotizó este martes a $1.351,11 para la compra y $1.406,78 para la venta , tras una rueda de lunes al alza con la implementación de la nueva restricción cambiaria que limita la operatoria con dólares financieros, que siguió a una semana de desplome en medio de los guiños desde Estados Unidos al gobierno de Javier Milei . Por su parte, en Banco Nación , operó a $1.400 para la venta, y el blue se comercializó en torno a los $1.445.

Las reservas del Banco Central cayeron u$s748 millones en medio de la presión cambiaria

El mercado le tomó el pulso al Gobierno y comenzó a demandar dólares ante el último día de liquidación de divisas del campo. En el MULC, el dólar mayorista , el tipo de cambio que se usa en transacciones entre bancos, empresas y operaciones mayoristas de comercio exterior, logró alcanzar los $1.450 en una jornada volátil que trajo incertidumbre. Luego, se estabilizó en $1.380 tras un offer de u$s2.000 millones que, presuntamente, sería del Tesoro. Para determinar la pésima rueda, cabe aclarar los volúmenes que se manejaron en la jornada de hoy. En el segmento de contado u$s743,258 millones y en futuros u$s1.893 millones,

Cabe recordar, que sobre el final de la jornada del viernes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) reinstauró parcialmente el cepo y anunció que aquellas personas que compren dólar oficial, no podrán operar con los financieros por los siguientes 90 días , una medida que amplió la brecha entre la cotización de la divisa oficial y los dólares MEP y contado con liquidación (CCL).

Por su parte, el dólar MEP avanzó 2,7% a $1.494,02 y la brecha contra el mayorista es de 8,3%. En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) subió 3,2% a $1.544,03 , con un spread del 11,9% frente a la cotización oficial, que cerró a $1.380 a nivel mayorista .

El dólar oficial se encamina a cerrar septiembre al alza.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.351,11 para la compra y $1.406,78 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.425 para la compra y $1.445 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.380.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.820.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.545,60, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.503,20.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vendió a $1.367.