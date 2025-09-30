Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 30 de septiembre

El dólar oficial cotizó este martes a $1.351,11 para la compra y $1.406,78 para la venta, tras una rueda de lunes al alza con la implementación de la nueva restricción cambiaria que limita la operatoria con dólares financieros, que siguió a una semana de desplome en medio de los guiños desde Estados Unidos al gobierno de Javier Milei. Por su parte, en Banco Nación, operó a $1.400 para la venta, y el blue se comercializó en torno a los $1.445.
El mercado le tomó el pulso al Gobierno y comenzó a demandar dólares ante el último día de liquidación de divisas del campo. En el MULC, el dólar mayorista, el tipo de cambio que se usa en transacciones entre bancos, empresas y operaciones mayoristas de comercio exterior, logró alcanzar los $1.450 en una jornada volátil que trajo incertidumbre. Luego, se estabilizó en $1.380 tras un offer de u$s2.000 millones que, presuntamente, sería del Tesoro. Para determinar la pésima rueda, cabe aclarar los volúmenes que se manejaron en la jornada de hoy. En el segmento de contado u$s743,258 millones y en futuros u$s1.893 millones,
Cabe recordar, que sobre el final de la jornada del viernes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) reinstauró parcialmente el cepo y anunció que aquellas personas que compren dólar oficial, no podrán operar con los financieros por los siguientes 90 días, una medida que amplió la brecha entre la cotización de la divisa oficial y los dólares MEP y contado con liquidación (CCL).
Por su parte, el dólar MEP avanzó 2,7% a $1.494,02 y la brecha contra el mayorista es de 8,3%. En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) subió 3,2% a $1.544,03, con un spread del 11,9% frente a la cotización oficial, que cerró a $1.380 a nivel mayorista.
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotizó a $1.351,11 para la compra y $1.406,78 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense operó a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotizó a $1.425 para la compra y $1.445 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.380.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.820.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.545,60, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.503,20.
Dólar futuro
El dólar futuro de agosto se vendió a $1.367.