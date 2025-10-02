2 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Sesión en el Senado para rechazar los vetos de Javier Milei al financiamiento universitario y la emergencia pediátrica

Pese a los esfuerzos del Ejecutivo por recomponer la relación con las provincias, las principales bancadas ya anticiparon que ratificarán ambas normas, en lo que se anticipa como un nuevo revés para el Gobierno.

Por
El Senado sesiona a partir de las 10.

El Senado sesiona a partir de las 10.

El Senado sesiona este jueves desde las 10 con un temario que tendrá el foco puesto en los vetos presidenciales de Javier Milei a las leyes de Financiamiento Universitario y la Declaración de Emergencia en Pediatría, con impacto directo en el Hospital Garrahan.

El Senado buscará rechazar los vetos de Javier Milei contra el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica
Te puede interesar:

El Senado buscará rechazar los vetos de Milei contra el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica

La sesión fue pactada este martes tras una reunión en el despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que contó con la presencia de todos los jefes de bloque de la Cámara alta. El eje central del debate será el futuro de los vetos.

Pese a los esfuerzos de la Casa Rosada en las últimas semanas por recomponer puentes a través del ministro del Interior, Lisandro Catalán, no habrá margen de maniobra para el oficialismo. Las principales bancadas ya anticiparon que ratificarán ambas normas, lo que obligará al Ejecutivo a promulgarlas.

Senado

En la última votación en la cámara alta, el Financiamiento Universitario obtuvo 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones, mientras que la Emergencia Pediátrica reunió 62 apoyos contra 8 rechazos. En los hechos, la suerte de ambas iniciativas ya está sellada.

Por su parte, la Cámara de Diputados expresó una amplitud en la construcción opositora de los dos tercios. La Emergencia en Pediatría reunió 181 a favor, 60 en contra y una abstención. En tanto, la Ley de Financiamiento Universitario -cuyo futuro estaba más comprometido en el inicio de la sesión- reunió 174 a favor; 62 en contra y dos abstenciones.

Además de los vetos, la oposición también buscará agregar al temario el proyecto presentado por Fuerza Patria que tiene el objetivo de blindar el programa nuclear argentino y frenar la venta del 44% de las acciones de la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), que tiene a su cargo tres centrales nucleares.

Las leyes en debate

  • Financiamiento universitario: actualiza los fondos destinados a las universidades nacionales para garantizar su funcionamiento en un contexto de fuerte ajuste presupuestario.

  • Emergencia en pediatría: refuerza la asistencia al sistema de salud infantil, con especial atención al Hospital Garrahan, que enfrenta una alta demanda y dificultades operativas.

Además, la Cámara alta tratará la prórroga de la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones, junto con dos tratados internacionales.

Otro punto del temario será el intento de otorgar media sanción al Programa Alerta Sofía, una herramienta creada en 2019 para difundir de forma inmediata la desaparición de menores, iniciativa que se mantiene bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei, en una semana complicada para el Gobierno.

Milei ratificó la candidatura de Espert: "No me voy a dejar psicopatear ni dejar llevar por chimentos de peluquería"

La remera de Esteban Paulón en alusión al escándalo por José Luis Espert.

"Misión: Narco Airlines": la remera con la que un diputado chicaneó a José Luis Espert

José Luis Espert se juega la presidencia de la Comisión de Presupuesto. 

El futuro de José Luis Espert al frente de la Comisión de Presupuesto se definirá en el recinto

Axel Kicillof y Cristina Kirchner se reunieron en San José 1111. 

A semanas de las elecciones, Kicillof visitó a Cristina Kirchner en San José 1111

Javier Milei y Donald Trump.

El Partido Demócrata pidió que Donald Trump no asista a la Argentina para "priorizar a los estadounidenses"

play

Represión en la marcha de jubilados al Congreso: la Policía lanzó gases y detuvo a un hombre

Rating Cero

La pareja había confirmado el embarazo en sus redes.

Se acabó el misterio: Oriana Sabatini sorprendió al anunciar el sexo del bebé que tendrá con Paulo Dybala

Pampita y Guido Kaczka fueron los últimos dos conductores de Los 8 escalones﻿.
play

Escándalo en El Trece: levantaron Los 8 escalones y se reveló un fuerte conflicto entre Pampita y Guido Kaczka

Stefi Roitman y Nico Furtado fueron vinculados de forma amorosa.

Nico Furtado rompió el silencio tras la polémica: "Con Stefi compartimos..."

Las mediáticas competirán en el rubro de la belleza.

¿Copia o casualidad? La China Suárez lanza su emprendimiento y compite directo con Wanda Nara

Uno de los históricos Vengadores volverá en Avengers: Doomsday.

Marvel sufrió su peor filtración: vuelve un histórico Vengador en Avengers Doomsday

Elon Musk sorprendió al pedir un boicot a Netflix.

Elon Musk se metió al mundo del streaming: "Cancelen Netflix por..."

últimas noticias

Dos aviones chocaron mientras rodeaban por la pista del aeropuerto.

Dos aviones chocaron mientras rodaban por la pista del aeropuerto LaGuardia en Nueva York

Hace 12 minutos
El Senado sesiona a partir de las 10.

Sesión en el Senado para rechazar los vetos de Javier Milei al financiamiento universitario y la emergencia pediátrica

Hace 22 minutos
ARCA confirmó cuáles serán los valores de las categorías del Monotributo

Cuáles son los montos del monotributo de ARCA en octubre 2025: categorías y topes de facturación

Hace 34 minutos
El plan Beneficios Anses ofrece rebajas automáticas en más de 7.000 comercios adheridos.

Sorpresa: de qué se tratan los reintegros de ANSES para jubilados en octubre 2025

Hace 44 minutos
Resultados del Loto Plus del miércoles 1º de octubre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3818 del miércoles 1 de octubre de 2025

Hace 8 horas