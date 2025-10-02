IR A
IR A

El gesto que tuvo Sylvester Stallone con Nico Vázquez con la puesta teatral de Rocky

El actor de Hollywood se interiorizó sobre la obra que protagoniza el exmarido de Gimena Accardi y que fue a ver Lionel Messi.

El actor argentino reveló cuál fue el pedido de la estrella de Hollywood.

El actor argentino reveló cuál fue el pedido de la estrella de Hollywood.

Redes Sociales

El actor Nicolás Vázquez sigue con el éxito de la obra teatral Rocky, sobre la vida del icónico boxeador Rocky Balboa, interpretado en la mítica película por Sylvester Stallone. “Yo no quería hacerla así. Rocky cantando que no le rompieron la nariz es raro", aseguró.

The Life of a Showgirl estará disponible el 3 de octubre.
Te puede interesar:

La hora exacta: ¿Cuándo sale el nuevo disco de Taylor Swift?

El exmarido de Gimena Accardi visitó el ciclo de Mario Pergolini, Otro día perdido, en El Trece, y relató cómo fue el contacto con la estrella de Hollywood: “Yo quería el espíritu de la película, entonces logramos gracias a Sylvester Stallone poder hacerlo y sucedió esta locura”, recordó.

Agregó: "Lo último que pasó, hace 24 horas literalmente, fue que pidió ver imágenes de lo que está pasando en Argentina porque no puede creer lo que es como suceso, la cantidad de gente que viene… y encima se enteró que vino Messi”.

El protagonista del film es el dueño de la marca Rocky Balboa y si bien trabajaron en conjunto con la productora de Stallone para adaptar la historia al teatro, todavía no lo conoció personalmente: Estamos en eso. Vamos a ver si se puede dar", lanzó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Messi volverá a India tras 14 años para una visita solidaria

Messi anunció una gira por India por un gesto solidario: "Muy contento de visitar un país tan hermoso"

La camiseta alternativa sería muy parecida a la usada en Qatar 2022.

Se filtró la polémica camiseta de la Selección argentina para el Mundial 2026: el detalle que divide a los hinchas

Lionel Messi anotó un gol desde atrás del arco.

Video: Lionel Messi anotó un gol desde atrás del arco y le ganó un desafío a Rodrigo de Paul

iego Maradona disputó 589 partidos oficiales en clubes y selecciones, y anotó 311 goles.

¿Messi o Maradona? Quién es mejor para Hernán Crespo

La Selección quiere defender el título que ganó en Qatar 2022.

La Selección argentina ya tiene rivales: se confirmaron los dos amistosos previos al Mundial 2026

Lionel Messi sorprende con su elección de fragancia, fiel a su estilo sobrio y elegante.

Este es el perfume favorito de Lionel Messi: cuánto cuesta oler como el campeón del mundo

últimas noticias

El actor argentino reveló cuál fue el pedido de la estrella de Hollywood.

El gesto que tuvo Sylvester Stallone con Nico Vázquez con la puesta teatral de Rocky

Hace 12 minutos
Daniela Celis agradeció al equipo médico que operó a Thiago Medina.

Daniela Celis contó cómo salió la operación de Thiago Medina: "Grandes pasos"

Hace 25 minutos
Argenzuela se convirtió en el líder total del rating de la tarde.

El tanque de Argenzuela, líder en el rating de la tarde

Hace 32 minutos
play

Copa Libertadores Femenina 2025: Boca y San Lorenzo se ilusionan con gritar campeón con su gente

Hace 35 minutos
The Life of a Showgirl estará disponible el 3 de octubre.

La hora exacta: ¿Cuándo sale el nuevo disco de Taylor Swift?

Hace 37 minutos