El gesto que tuvo Sylvester Stallone con Nico Vázquez con la puesta teatral de Rocky El actor de Hollywood se interiorizó sobre la obra que protagoniza el exmarido de Gimena Accardi y que fue a ver Lionel Messi.







El actor argentino reveló cuál fue el pedido de la estrella de Hollywood. Redes Sociales

El actor Nicolás Vázquez sigue con el éxito de la obra teatral Rocky, sobre la vida del icónico boxeador Rocky Balboa, interpretado en la mítica película por Sylvester Stallone. “Yo no quería hacerla así. Rocky cantando que no le rompieron la nariz es raro", aseguró.

El exmarido de Gimena Accardi visitó el ciclo de Mario Pergolini, Otro día perdido, en El Trece, y relató cómo fue el contacto con la estrella de Hollywood: “Yo quería el espíritu de la película, entonces logramos gracias a Sylvester Stallone poder hacerlo y sucedió esta locura”, recordó.

Agregó: "Lo último que pasó, hace 24 horas literalmente, fue que pidió ver imágenes de lo que está pasando en Argentina porque no puede creer lo que es como suceso, la cantidad de gente que viene… y encima se enteró que vino Messi”.

