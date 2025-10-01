1 de octubre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 1° de octubre

El oficial opera a $1.351,11 para la compra y $1.406,78 para la venta y comienza con expectativa un mes con elecciones legislativas nacionales, mientras cae la demanda de pesos y se amplía la brecha con los financieros.

El dólar oficial cerró septiembre con un alza de $45

El dólar oficial cerró septiembre con un alza de $45,37.

El dólar oficial cotiza este miércoles a $1.351,11 para la compra y $1.406,78 para la venta, tras una rueda de martes al alza con intervención del Gobierno para aflojar la presión cambiaria tras la implementación de la nueva restricción que limita la operatoria con dólares financieros, que siguió a una semana de desplome en medio de los guiños desde Estados Unidos al gobierno de Javier Milei. Por su parte, en Banco Nación, opera a $1.450 para la venta, y el blue se comercializa en torno a los $1.445.

El Banco Central informó los movimientos en las reservas.
Las reservas del Banco Central cayeron u$s748 millones en medio de la presión cambiaria

La cotización acumuló una suba de $45 durante septiembre, un mes de alta volatilidad en el que tipo de cambio oficial empezó a subir tras el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses, lo que lo llevó a superar el techo de la banda cambiaria y provocó que el Banco Central tuviera que salir a vender divisas para poder desinflarlo y hacerlo perforar los $1.500.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $346,50 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial vuelve a moverse en dirección al techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar oficial vuelve a moverse en dirección al techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.351,11 para la compra y $1.406,78 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.425 para la compra y $1.445 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.380.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.820.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.545,60, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.503,20.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.367.

