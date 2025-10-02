Encontraron en Berisso el cuerpo de un joven que era buscado en el Río de la Plata

La víctima fue identificada como Yerimit Chavez Jordan, de nacionalidad colombiana y 22 años de edad. Según un testigo, estaba borracho al momento de ingresar al agua.

Efectivos de Defensa Civil confirmaron este jueves el hallazgo sin vida del cuerpo de un joven que había desaparecido en las aguas del Río de la Plata , en la zona de la Playa Municipal de Berisso . El cadáver fue encontrado aproximadamente a 50 metros de la orilla . La víctima fue identificada como Yerimit Chavez Jordan, de nacionalidad colombiana y tenía 22 años de edad .

La aparición del cuerpo puso fin a una intensa operación de búsqueda y rescate que movilizó a múltiples organismos de seguridad y emergencia durante casi 48 horas. La emergencia se activó en la tarde de martes, cuando Chavez ingresó al agua tras llegar solo al lugar y no fue visto salir.

Testimonios recogidos en el sitio indicaron que la persona vestía una remera celeste y un pantalón oscuro similar a un ambo. Además, portaba una mochila y una botella, y, según testigos presenciales, presentaba visibles signos de ebriedad momentos antes de ingresar al río .

La desaparición fue inicialmente reportada por una testigo. Esta joven observó cómo la persona se desvestía parcialmente en la costa y luego se dirigía a pie hacia el río, avanzando en dirección a la zona conocida como Palo Blanco . Al no lograr identificar al joven, ni este ser reconocido por otros presentes, la cuidadora de la playa formalizó la denuncia, dando inicio al protocolo de emergencia.

De forma inmediata, las autoridades locales coordinaron un rápido y amplio despliegue de búsqueda y rescate. El operativo involucró a un importante contingente de personal de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Prefectura Naval Argentina, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y equipos técnicos dependientes de la UFI 15 del Departamento Judicial La Plata, asegurando la intervención judicial desde el comienzo.

Los equipos de rescate trabajaron bajo condiciones notoriamente adversas. Las tareas se vieron complicadas por factores como la baja visibilidad, los obstáculos naturales presentes en la costa y, fundamentalmente, por la fuerte corriente del Río de la Plata. Para rastrear la zona de forma efectiva, se emplearon lanchas, perros de rastreo y la participación de buzos tácticos, quienes inspeccionaron minuciosamente tanto la masa de agua como la extensa franja costera y territorios adyacentes.

Tras 48 horas de infructuosa búsqueda, el hallazgo se concretó finalmente este jueves, cuando personal de Defensa Civil localizó el cuerpo sin vida. Tras la confirmación, se dispuso la intervención de la morguera y se notificó a la fiscalía Interviniente. Las actuaciones judiciales por el deceso quedaron bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 15 del Departamento Judicial La Plata, que ahora investigará las circunstancias de la muerte.