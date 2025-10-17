Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 17 de octubre

17 de octubre de 2025 Inicio
La fiebre por la cobertura cambiaria continúa de cara a las elecciones de medio término: en la banca pública la cotización trepó a $1.475, en un cierre de semana marcado por la intervención del Tesoro estadounidense. En tanto, el MEP y el CCL atravesaron cómodamente la barrera de los $1.500.

La divisa estadounidense sigue escalando.

El dólar en el Banco Nación se vendió este viernes a $1.475 y el oficial cotizó a $1.434,31 para la compra y $1.491,60 para la venta, pese a una nueva intervención del Tesoro norteamericano en el mercado de cambios y tras el condicionamiento del apoyo por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump a los resultados de las elecciones legislativas nacionales. Mientras tanto, el blue subió $20 y operó a $1.485, mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.534,97.

A pesar de la falta de anuncios concretos luego del encuentro del martes en Washington, el mercado espera mayores definiciones sobre el plan salvataje implementado por el gobierno americano, luego de que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirme la conformación de un swap por u$s20 mil millones y que podría alcanzar los u$s40 mil millones.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $381,73 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.388,09 para la compra y $1.441,96 para la venta

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.450 para la compra y $1.470 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.450.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.917,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.547,39 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.534,97.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.481.

