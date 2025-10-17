17 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Fuerte presión sobre el dólar oficial: cuánto cotiza en cada banco

La divisa estadounidense sufre una nueva suba y se acerca al techo de la banda cambiaria impuesta por el Gobierno. El incremento alcanzó los $110 en los últimos siete días.

Por
El dolar cotiza cercano a los $1.500. 

El dolar cotiza cercano a los $1.500. 

Freepik

El dólar oficial atraviesa una nueva jornada caliente y cotiza cercano a los $1.500, pese a una nueva intervención del Tesoro de los Estados Unidos en el marco del salvataje al gobierno de Javier Milei. El incremento en los últimos siete días ya alcanzó los $110 y crece la preocupación en los bonos y acciones argentinas, que sufren caídas a días de las elecciones legislativas nacionales.

La divisa estadounidense sigue escalando.
Te puede interesar:

Ni la intervención del Tesoro de EEUU paró al dólar: el oficial pegó otro salto y los financieros superaron los $1.500

En el Banco Nación la divisa se vende a $1.485, mientras que el oficial cotiza a $1.404,27 para la compra y $1.461,96 para la venta. Por su parte, el blue opera a $1.475, y el dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.504,55.

Durante la mañana, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, había publicado un nuevo mensaje en su cuenta de X donde confirmaba la intervención en el mercado argentino para contener la cotización del dólar oficial y CCL, cosa que finalmente no ocurrió.

"Estados Unidos apoya a Argentina. Ayer, el Tesoro compró pesos en el mercado de swaps de Blue Chips y en el mercado al contado. El Tesoro se mantiene en estrecha comunicación con el equipo económico argentino mientras trabaja para que Argentina vuelva a ser grande", señaló el funcionario en su cuenta de X, en una nueva señal de respaldo a Javier Milei.

dólar blue billetes divisas dólares
El d&oacute;lar oficial subi&oacute; $110 en la &uacute;ltima semana.&nbsp;&nbsp;

El dólar oficial subió $110 en la última semana.

Dólar caliente: a cuánto cotiza la divisa banco por banco:

  • BBVA: $1.490.
  • Banco Nación: $1.485.
  • Banco Ciudad: $1.495.
  • Banco Galicia: $1.465.
  • Banco Macro: $1.475.
  • Banco Patagonia: $1.475.
  • Banco Provincia: $1.490.
  • Banco Santander: $1.475.
  • Banco Supervielle: $1.483.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial mantiene la tensión entre la alta demanda y la intervención del Tesoro de Estados Unidos.

El dólar no para de subir a pesar de la intervención del Tesoro de EEUU: minorista y oficial, con alzas de $20

El dólar oficial, a merced de las mareas ascendentes y descendentes que se generan desde Washington.

A pesar de la suba de tasas y la ayuda del Tesoro de EEUU, el dólar ya superó los $1.400

El dolar oficial cerró en $1.385 en el Banco Nación.

El dólar rebotó tras la advertencia de Trump: el minorista subió, el blue cotizó al alza y los financieros volaron

El Gobierno apunta a mantener la estabilidad del dólar oficial a dos semanas de las elecciones.

El dólar volvió a caer en respuesta al anuncio de la intervención del Tesoro de EEUU

El dólar oficial viene de una semana a la baja tras el anuncio desde Washington.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 12 de octubre

El dólar blue terminó la semana cotizando a la baja. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 11 de octubre

Rating Cero

Una conexión que empezó por trabajo y hoy se convirtió en una de las más comentadas entre los hinchas.

Este famoso jugador de la Selección Argentina tiene una pareja internacional y causa furor en Europa: de quién se trata

En Argentina, el Angel EDP de 25 ml se consigue actualmente por un precio que ronda los 266.900 pesos.

Cuál es y cuánto sale el perfume favorito de Fátima Florez

Gimena Accardi opinó sobre el romance de Nico Vázquez.

Gimena Accardi puso en duda la fecha de romance de Nico Vázquez con Dai Fernández

Esta serie está basada en una investigación real del FBI.
play

Está en Netflix y tiene una trama de asesinos en serie que te mantiene pegado al sillón

Esta es la historia disponible en Netflix de la que todos hablan
play

Esta película combina drama y crimen de la forma menos pensada y es furor en Netflix: de cuál se trata

Diario de un gigoló se destaca por su audacia narrativa y su estética provocadora.
play

Drama, tensión e imágenes subidas de tono: la serie de Netflix de 10 capítulos que tenés que ver

últimas noticias

El Susurro se estrenará en cines el próximo 22 de enero.

La coproducción argentina y uruguaya El Susurro fue ovacionada en el Festival de Cine de Sitges

Hace 12 minutos
La cantante fue la invitada de Pergolini en su programa de televisión.

Natalie Pérez: "Mi primer beso fue en la ficción a los 11 años"

Hace 33 minutos
Los bonos soberanos mostraron fuertes bajas generalizadas. En el caso del Global 2046 alcanzaron el 4,4%. de caída. 

Por las dudas sobre el rescate de EEUU y las elecciones, los bonos en dólares cayeron hasta un 4,4%

Hace 38 minutos
Este nuevo espacio propone otra manera de vivir el arte.

Para amantes del arte: este museo tiene un pasaje que te lleva a una sede única y es ideal para visitar

Hace 1 hora
Para él, este delantero no solo fue un ícono de una época, sino también fue el que mejor encarnó lo que significa ser “fútbol” en su forma más pura.

Ni Messi ni Maradona: Zlatan Ibrahimovic eligió al mejor jugador de la historia y aseguró que "era fútbol"

Hace 1 hora