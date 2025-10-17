Fuerte presión sobre el dólar oficial: cuánto cotiza en cada banco La divisa estadounidense sufre una nueva suba y se acerca al techo de la banda cambiaria impuesta por el Gobierno. El incremento alcanzó los $110 en los últimos siete días. Por







El dolar cotiza cercano a los $1.500. Freepik

El dólar oficial atraviesa una nueva jornada caliente y cotiza cercano a los $1.500, pese a una nueva intervención del Tesoro de los Estados Unidos en el marco del salvataje al gobierno de Javier Milei. El incremento en los últimos siete días ya alcanzó los $110 y crece la preocupación en los bonos y acciones argentinas, que sufren caídas a días de las elecciones legislativas nacionales.

En el Banco Nación la divisa se vende a $1.485, mientras que el oficial cotiza a $1.404,27 para la compra y $1.461,96 para la venta. Por su parte, el blue opera a $1.475, y el dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.504,55.

Durante la mañana, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, había publicado un nuevo mensaje en su cuenta de X donde confirmaba la intervención en el mercado argentino para contener la cotización del dólar oficial y CCL, cosa que finalmente no ocurrió.

"Estados Unidos apoya a Argentina. Ayer, el Tesoro compró pesos en el mercado de swaps de Blue Chips y en el mercado al contado. El Tesoro se mantiene en estrecha comunicación con el equipo económico argentino mientras trabaja para que Argentina vuelva a ser grande", señaló el funcionario en su cuenta de X, en una nueva señal de respaldo a Javier Milei.

dólar blue billetes divisas dólares El dólar oficial subió $110 en la última semana. Pexels