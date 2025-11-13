13 de noviembre de 2025 Inicio
El S&P Merval en dólares se derrumbó y anotó su mayor caída diaria en un mes

Esta baja tuvo correlación con un jueves negro en Wall Street, donde las acciones operaron con bajas generalizadas. Quiénes fueron las empresas que más perdieron.

El S&P Merval cayó 3,4% a 2.883.332,85 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hizo 3,6% a 1.949,15 puntos. 

El S&P Merval en dólares se derrumbó un 3,6% este jueves y registró su mayor caída diaria en un mes, en medio de una jornada negativa en la bolsa de Wall Street. Las acciones que más perdieron fueron las de Aluar (-8,2%), Grupo Supervielle (-6,5%) y Ternium (-6,2%).

El S&P Merval cayó 3,4% a 2.883.332,85 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hizo 3,6% a 1.949,15 puntos. En ese contexto, los títulos cedieron hasta 0,6% de manera generalizada, encabezados por el Bonar 2029, Global 2041 (-0,6%) y el Global 2041 (-0,4%). En tanto, el riesgo país medido por el J.P Morgan se mantiene en torno a los 604 puntos básicos.

Esta caída del S&P Merval tuvo correlación con un jueves negro en la bolsa de Nueva York, donde las acciones operaron con bajas generalizadas: Grupo Supervielle (-7,5%); Edenor (-6,3%); Banco BBVA (-5,5%). Por su parte, los principales índices de Wall Street se hundieron, con el Nasdaq perdiendo 2,5%, seguido por el S&P 500 (-1,6%) y el Dow Jones (-1,3%). A su vez, el Russell 2000 perdió 2,7%.

En cuanto a los principales factores de las caídas, se destacaron que entre los inversores crecen cada vez más las dudas de que la Reserva Federal (Fed) finalmente recorte las tasas en diciembre, al tiempo que hay incertidumbre por los datos oficiales de empleo e inflación, que fueron demorados por la histórica parálisis gubernamental norteamericano de 43 días.

