El S&P Merval en dólares se derrumbó y anotó su mayor caída diaria en un mes

El S&P Merval en dólares se derrumbó un 3,6% este jueves y registró su mayor caída diaria en un mes, en medio de una jornada negativa en la bolsa de Wall Street. Las acciones que más perdieron fueron las de Aluar (-8,2%), Grupo Supervielle (-6,5%) y Ternium (-6,2%).

El S&P Merval cayó 3,4% a 2.883.332,85 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hizo 3,6% a 1.949,15 puntos. En ese contexto, los títulos cedieron hasta 0,6% de manera generalizada, encabezados por el Bonar 2029, Global 2041 (-0,6%) y el Global 2041 (-0,4%). En tanto, el riesgo país medido por el J.P Morgan se mantiene en torno a los 604 puntos básicos.

Esta caída del S&P Merval tuvo correlación con un jueves negro en la bolsa de Nueva York, donde las acciones operaron con bajas generalizadas: Grupo Supervielle (-7,5%); Edenor (-6,3%); Banco BBVA (-5,5%). Por su parte, los principales índices de Wall Street se hundieron, con el Nasdaq perdiendo 2,5%, seguido por el S&P 500 (-1,6%) y el Dow Jones (-1,3%). A su vez, el Russell 2000 perdió 2,7%.