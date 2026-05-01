Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 1 de mayo

El billete paralelo opera a 1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, en una jornada sin operaciones por el feriado del Día del Trabajador.

El dólar minorista cotiza el viernes 1 de mayo $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en Banco Nación , en una jornada sin operaciones por el feriado del Día del Trabajador , luego de que el jueves no hubo variaciones. Mientras que, en el segmento mayorista, referencia del mercado, el tipo de cambio bajó $ 8,5, contra una suba de $ 35,00 registrada en la semana anterior.

El Banco Central cerró el mejor mes del año: compró casi u$s2.800 millones, aunque las reservas cayeron

Entre los tipos de cambio financieros, el contado con liquidación (CCL) se negocia en torno a $1.500,76 y el MEP en $1.442,43, mientras que el dólar blue se mantiene en $1.400 .

Desde que comenzó el programa de compra de divisas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumula compras por u$s7173 millones en 65 ruedas consecutivas . De esta forma, las reservas cerraron en u$s45.211 millones.

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Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.380 para la compra y $1.400 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.391.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.839,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.497, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.439,43.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.381 para la compra y $1.381,5 para la venta.