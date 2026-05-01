Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 1 de mayo

El dólar minorista cotiza el viernes 1 de mayo $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en Banco Nación, en una jornada sin operaciones por el feriado del Día del Trabajador, luego de que el jueves no hubo variaciones. Mientras que, en el segmento mayorista, referencia del mercado, el tipo de cambio bajó $ 8,5, contra una suba de $ 35,00 registrada en la semana anterior.
Entre los tipos de cambio financieros, el contado con liquidación (CCL) se negocia en torno a $1.500,76 y el MEP en $1.442,43, mientras que el dólar blue se mantiene en $1.400.
El Gobierno viene de la aprobación de la segunda revisión técnica del acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se espera que el directorio del organismo defina los detalles del desembolso por u$s1.000 millones. En material local, el Ejecutivo recibió el mal dato de inflación de marzo (3,4%) informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que el viernes también informó sobre una baja interanual de 4% en la capacidad instalada de la industria.
Desde que comenzó el programa de compra de divisas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumula compras por u$s7173 millones en 65 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s45.211 millones.
El dólar oficial atravesó abril sin grandes sobresaltos.
dolar blue billetes divisas dolares
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.380 para la compra y $1.400 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.391.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.839,5.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.497, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.439,43.
Dólar futuro
El dólar futuro cotiza a $1.381 para la compra y $1.381,5 para la venta.