1 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 1 de mayo

El billete paralelo opera a 1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, en una jornada sin operaciones por el feriado del Día del Trabajador.

Por
¿A cuánto cotiza el dólar?

¿A cuánto cotiza el dólar?

Pexels

El dólar minorista cotiza el viernes 1 de mayo $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en Banco Nación, en una jornada sin operaciones por el feriado del Día del Trabajador, luego de que el jueves no hubo variaciones. Mientras que, en el segmento mayorista, referencia del mercado, el tipo de cambio bajó $ 8,5, contra una suba de $ 35,00 registrada en la semana anterior.

La entidad monetaria continúa con su racha compradora.
Te puede interesar:

El Banco Central cerró el mejor mes del año: compró casi u$s2.800 millones, aunque las reservas cayeron

Entre los tipos de cambio financieros, el contado con liquidación (CCL) se negocia en torno a $1.500,76 y el MEP en $1.442,43, mientras que el dólar blue se mantiene en $1.400.

El Gobierno viene de la aprobación de la segunda revisión técnica del acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se espera que el directorio del organismo defina los detalles del desembolso por u$s1.000 millones. En material local, el Ejecutivo recibió el mal dato de inflación de marzo (3,4%) informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que el viernes también informó sobre una baja interanual de 4% en la capacidad instalada de la industria.

Desde que comenzó el programa de compra de divisas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumula compras por u$s7173 millones en 65 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s45.211 millones.

El dólar oficial atravesó abril sin grandes sobresaltos.

dolar blue billetes divisas dolares

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.380 para la compra y $1.400 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.391.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.839,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.497, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.439,43.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.381 para la compra y $1.381,5 para la venta.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial mantuvo la estabilidad durante abril.

El dólar cerró la semana a la baja y reforzó la calma cambiaria

El dólar oficial sufre leves movimientos en la última semana de abril.

Otra caída del dólar: el minorista bajó por segunda jornada consecutiva y se acerca al piso de $1.400

El equipo de Caputo logró renovar el total de vencimientos de deuda en pesos.

Deuda en pesos: el Gobierno logró la renovación de los vencimientos y sumó u$s700 millones

El dólar oficial se tomó un descanso tras cuatro ruedas al alza.

Descanso para el dólar: cortó la tendencia alcista pero se mantuvo sobre los $1.400

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en abril.

El dólar se sostuvo al alza y trepó a $1.440 en el Banco Nación

El dólar oficial se movió al alza durante la semana.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 26 de abril

Rating Cero

Silvina Escudero habló de su separación.

Silvina Escudero rompió el silencio tras su separación: "Tuvimos tragedias horribles"

Chano de Tan Biónica reveló a qué se dedicaba antes de la música. 

De qué trabajaba Chano antes de ser famoso: un rubro totalmente alejado de la música

La cantante de 44 años fue acusada en California.

Acusaron formalmente a Britney Spears de manejar bajo la influencia de drogas y alcohol

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia se separaron.

LAM confirmó la separación entre Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

La serie contará con testimonios de personas del entorno de Diana Spencer.

La voz de Lady Di: salen a la luz audios inéditos de Diana de Gales a 30 años de su muerte

Diego Peretti debió ser internado por un problema cardíaco. 

Diego Peretti fue operado y le colocaron un stent: cómo está de salud

últimas noticias

Silvina Escudero habló de su separación.

Silvina Escudero rompió el silencio tras su separación: "Tuvimos tragedias horribles"

Hace 16 minutos
El funcionario expuso esta semana en Diputados.

Adorni: "No voy a renunciar, jamás voy a ceder ante las presiones"

Hace 30 minutos
Es uno de los destinos más atractivos para quienes buscan naturaleza y tranquilidad en Uruguay.

Así es Santa Teresa, el parque natural que tiene Uruguay y es perfecto para visitar en una escapada

Hace 41 minutos
Chano de Tan Biónica reveló a qué se dedicaba antes de la música. 

De qué trabajaba Chano antes de ser famoso: un rubro totalmente alejado de la música

Hace 43 minutos
Las figuras homenajeadas permiten mostrar el legado de deportistas que trascendieron fronteras.

Como es el El Paseo de la Gloria que tiene Buenos Aires y qué esculturas muestra

Hace 47 minutos