Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 2 de mayo

El billete estadounidense opera a 1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, mismo valores de cierre del jueves, al tratarse de una jornada de sábado sin operaciones oficiales tras el feriado por el Día del Trabajador.

El dólar cotiza arriba de los $1.400.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en Banco Nación, mismo valores de cierre del jueves , en un jornada de sábado sin operaciones oficiales y luego del feriado por el Día del Trabajador. Por su parte, entre los tipos de cambio financieros, el contado con liquidación (CCL) se negocia en torno a $1.500,76 y el MEP en $1.442,43, mientras que el dólar blue se mantiene en $1.400 .

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 1 de mayo

Desde que comenzó el programa de compra de divisas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumula compras por u$s7173 millones en 65 ruedas consecutivas . De esta forma, las reservas cerraron en u$s45.211 millones.

dolar blue billetes divisas dolares Tras el feriado por el Día del Trabajador, el dólar oficial mantiene lo valores de cierre del jueves. Freepik

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.380 para la compra y $1.400 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.391.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.839,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.497, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.439,43.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.381 para la compra y $1.381,5 para la venta.