Lionel Messi, presente en el Gran Premio de Miami para ver a Franco Colapinto en la Fórmula 1 La estrella de Inter Miami arribó al autódromo acompañado de su esposa Antonela y sus hijos, todos vestidos de Mercedes. Se subió al auto de Kimi Antonelli y hubo saludo con el piloto de Alpine. Por + Seguir en







Messi llegó con su familia al Gran Premio de Miami.

Lionel Messi llegó al autódromo para presenciar la carrera de domingo en el marco del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. Poco antes de la largada, el astro argentino cruzó saludo y algunas palabras con Franco Colapinto.

El capitán de la Selección argentina arribó al Hard Rock Stadium acompañado de su esposa Antonela y de sus hijos, que estaban vestidos con la indumentaria de la escudería Mercedes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2050963641474695193&partner=&hide_thread=false ¡¡EL GOAT FUE A ALENTAR A FRANCO!! Anto Rocuzzo, Leo Messi y sus hijos pasean por el paddock en la previa del Gran Premio de Miami. ¿Habrá foto con Colapinto?



@F1



#MiamiGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Ju9Ij6Loit — SportsCenter (@SC_ESPN) May 3, 2026 Su presencia revolucionó a todos los presentes, que, como es usual, se agolparon a su lado pese al cordón de seguridad que se había dispuesto para garantizar el bienestar de la familia del 10.

Una vez acomodado, Messi se animó entre risas a subirse al auto de Kimi Antonelli, uno de los pilotos estrella de Mercedes. Luego, se sacó foto con el piloto quien ya había declarado en reiteradas ocasiones que era fanático del argentino.

messi kimi La sonrisa de felicidad de Kimi Antonelli tras su foto con Franco Colapinto.