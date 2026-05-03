Lionel Messi, presente en el Gran Premio de Miami para ver a Franco Colapinto en la Fórmula 1

Lionel Messi llegó al autódromo para presenciar la carrera de domingo en el marco del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. Poco antes de la largada, el astro argentino cruzó saludo y algunas palabras con Franco Colapinto.
La estrella de Inter Miami arribó al autódromo acompañado de su esposa Antonela y sus hijos, todos vestidos de Mercedes. Se subió al auto de Kimi Antonelli y hubo saludo con el piloto de Alpine.
Lionel Messi llegó al autódromo para presenciar la carrera de domingo en el marco del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. Poco antes de la largada, el astro argentino cruzó saludo y algunas palabras con Franco Colapinto.
El capitán de la Selección argentina arribó al Hard Rock Stadium acompañado de su esposa Antonela y de sus hijos, que estaban vestidos con la indumentaria de la escudería Mercedes.
Su presencia revolucionó a todos los presentes, que, como es usual, se agolparon a su lado pese al cordón de seguridad que se había dispuesto para garantizar el bienestar de la familia del 10.
Una vez acomodado, Messi se animó entre risas a subirse al auto de Kimi Antonelli, uno de los pilotos estrella de Mercedes. Luego, se sacó foto con el piloto quien ya había declarado en reiteradas ocasiones que era fanático del argentino.
Además, hubo saludo y encuentro con Franco Colapinto antes de la largada de la carrera principal. Cabe destacar que ambos deportistas se habían encontrado algunos días antes.
"Estamos bien, disfrutando acá con la familia, con los chicos, viviendo esta experiencia por primera vez. Queríamos saludarlo a Franco también que nos había quedado lejos", dijo en diálogo con ESPN.