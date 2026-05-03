Araceli González explotó en redes contra la periodista Myriam Bunin por la entrevista a su hija La actriz estalló contra la periodista luego de que, en una entrevista con Florencia Torrente, opinara sobre su rol como madre. La exmodelo utilizó sus redes sociales para lanzar un duro mensaje: "Feliz día Miriam! Compartí tu video porque de verdad es digno de ser visto. Para saber que no hay que hacer. ¿Buscamos prensa? Que te sirva!". + Seguir en







Araceli no se calló nada y aleecionó a la periodista en redes sociales.

Araceli González no se calla nada y esta vez, tras una entrevista a su hija Florencia Torrente, explotó contra la periodista Myriam Bunin. "Feliz día Miriam! Compartí tu video porque de verdad es digno de ser visto. Para saber que no hay que hacer. ¿Buscamos prensa? Que te sirva!", lanzó en redes sociales luego de sentirse interpelada por las apreciaciones de la entrevistadora sobre su rol de mujer y madre.

La entrevista no había salido completa al aire y a Araceli no le importó y decidió arremeter contra la conductora de Con Estilo (El Nueve) tras ver sólo el adelanto de lo que sería una entrevista a su hija. Al parecer, lo que desató el enojo de la actriz fue la apreciación que hizo la periodista sobre su rol como madre y figura pública.

"Es bravísima tu madre. No puede pasar por desapercibida en ningún lugar. Me imagino que no. Entonces, como tiene un pensamiento, y como pensamiento una voz, vos sabías que en cualquier momento siempre iba a venir un titular o algo", le comentó Myriam a Flor.

Como respuesta, la hija mayor de Araceli no esquivó la esquirla y le contestó: "La verdad es que yo crecí muy cuidada y muy respetada. No sé si es que tiene tanto carácter. Es una mujer que dice lo que piensa. Capaz a la gente no le gusta decir las cosas que piensa, pero eso te enferma".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Myriam Bunin (@conestilomyriam) Araceli González no se quedó callada y salió al cruce de la periodista en el mismo posteo del adelanto de la entrevista donde miles de usuarios se sumaron a la contienda con opiniones divididas: "Tu comentario no va a pasar inadvertido. Una persona no pasa desapercibida cuando tiene dignidad, cuando decide hablar y cuando sabe elegir sus batallas. Lo que dijiste realmente deja mucho que desear’”.