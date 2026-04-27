27 de abril de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 27 de abril

El oficial opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, en el inicio de una semana corta por el feriado del Día Internacional de los Trabajadores.

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El dólar oficial

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en abril.

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El dólar oficial cotiza este lunes a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en Banco Nación, luego de una semana con un alza acumulada de $30, en un abril que se encamina a terminar con una ligera suba tras haber cerrado marzo a $1.405.

El dólar oficial se movió al alza durante la semana.
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El Gobierno viene de la aprobación de la segunda revisión técnica del acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se espera que el directorio del organismo defina los detalles del desembolso por u$s1.000 millones. En material local, el Ejecutivo recibió el mal dato de inflación de marzo (3,4%) informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que el viernes también informó sobre una baja interanual de 4% en la capacidad instalada de la industria.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a sumar dólares como parte de su plan de acumulación de reservas y las tenencias de la autoridad monetaria subieron apenas u$s62 millones, aprovechando la estabilidad cambiaria. Este miércoles adquirió divisas por u$s105 millones, en su 72ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s6.491 millones en el año, de los cuales u$s2.105 millones corresponden a abril.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial se mantiene estable pese al agitado contexto internacional.

El dólar oficial se mantiene estable pese al agitado contexto internacional.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $ 1.370,00 para la compra y $1.420,00 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.400,00 para la compra y $1.420,00 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.399,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.846.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.476,74, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.425,08

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.403 para la compra y $1.404 para la venta.

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