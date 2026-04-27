Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 27 de abril

El dólar oficial cotiza este lunes a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en Banco Nación, luego de una semana con un alza acumulada de $30, en un abril que se encamina a terminar con una ligera suba tras haber cerrado marzo a $1.405.
El oficial opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, en el inicio de una semana corta por el feriado del Día Internacional de los Trabajadores.
El dólar oficial cotiza este lunes a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en Banco Nación, luego de una semana con un alza acumulada de $30, en un abril que se encamina a terminar con una ligera suba tras haber cerrado marzo a $1.405.
El Gobierno viene de la aprobación de la segunda revisión técnica del acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se espera que el directorio del organismo defina los detalles del desembolso por u$s1.000 millones. En material local, el Ejecutivo recibió el mal dato de inflación de marzo (3,4%) informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que el viernes también informó sobre una baja interanual de 4% en la capacidad instalada de la industria.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a sumar dólares como parte de su plan de acumulación de reservas y las tenencias de la autoridad monetaria subieron apenas u$s62 millones, aprovechando la estabilidad cambiaria. Este miércoles adquirió divisas por u$s105 millones, en su 72ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s6.491 millones en el año, de los cuales u$s2.105 millones corresponden a abril.
La divisa estadounidense opera a $ 1.370,00 para la compra y $1.420,00 para la venta en el Banco Nación.
El dólar blue cotiza a $1.400,00 para la compra y $1.420,00 para la venta.
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.399,5.
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.846.
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.476,74, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.425,08
El dólar futuro cotiza a $1.403 para la compra y $1.404 para la venta.