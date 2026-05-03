3 de mayo de 2026 Inicio
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Muerte y misterio en Córdoba: una mujer salió a caminar y la encontraron sin vida en la ruta

Mientras investigan la causa de su muerte, la Justicia no descarta que la víctima haya sido arrollada por una máquina agrícola.

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La mujer tenía 30 años.

La mujer tenía 30 años.

En Córdoba hallaron el cuerpo de una mujer de 30 años, cuyas circunstancias de muerte son materia de investigación. El cadáver fue hallado a la vera de un camino rural en la localidad de San Antonio de Litín.

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La principal línea de trabajo apunta a un posible accidente, ya que se sospecha que la víctima podría haber sido embestida por una maquinaria agrícola mientras caminaba por la zona.

La mujer era oriundaa de la ciudad de Oliva y madre de un niño de cinco años. De acuerdo con los primeros datos incorporados a la causa, solía transitar ese camino durante las mañanas.

El hallazgo se produjo luego de que un vecino alertara a la Policía. Al llegar al lugar, los efectivos constataron junto a un servicio de emergencias que la mujer ya no presentaba signos vitales.

La investigación quedó en manos del fiscal de Instrucción Nicolás Gambini, quien explicó que una de las hipótesis más firmes es que la víctima haya sido atropellada por una fumigadora, conocida como “mosquito”. No obstante, aclaró que no se descartan otras posibilidades.

Mientras tanto, continúan las pericias en el lugar y la recolección de testimonios que permitan reconstruir lo sucedido. Además, el fiscal ordenó la realización de la autopsia, clave para establecer con precisión la causa de muerte.

En ese contexto, también se analiza el factor climático: al momento del hecho, la visibilidad en la zona era reducida debido a la presencia de niebla durante las primeras horas del día, lo que podría haber influido en el trágico desenlace.

Según indicaron en Eldoce.tv los investigadores ya lograron identificar al conductor de la maquinaria que habría estado involucrada. Sin embargo, aún resta determinar cómo ocurrió el episodio y si el hombre advirtió el impacto.

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