Silvina Escudero se separó después de 9 años de matrimonio: ¿qué sucedió? A continuación, repasamos los puntos clave que se conocen hasta el momento sobre esta sorpresiva separación y sus primeras repercusiones. + Seguir en







Recientemente Escudero habló con Ángel De Brito sobre esta noticia, confirmándolo Redes sociales

La separación no fue producto de un conflicto puntual, sino de un proceso lento de distanciamiento que la pareja no pudo revertir.

Se descartó categóricamente la existencia de otras personas en discordia, enfatizando que fue una decisión tomada por el bienestar de ambos.

Hace aproximadamente un mes que ya no conviven; él abandonó el hogar que compartían para iniciar su nueva vida.

La ruptura se dio en términos maduros, buscando evitar polémicas y preservando la historia que construyeron por casi 10 años.

La noticia del fin de una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo ha generado un fuerte impacto en este inicio de mayo de 2026. Silvina Escudero, reconocida bailarina y figura mediática, habría puesto fin a su relación de casi una década, de la cual cinco años correspondieron a su matrimonio.

A lo largo de estos años, la pareja había atravesado diversos momentos públicos y privados, compartiendo con sus seguidores hitos importantes. Los detalles sobre los motivos de esta ruptura y cómo se llevará adelante el proceso legal tras tantos años de convivencia han acaparado la atención de los principales programas de entretenimiento.

Qué pasó con la relación de Silvina Escudero después de 9 años de casados Silvina escudero y novio Redes sociales

Después de nueve años compartidos, la pareja decidió poner punto final a su matrimonio de manera silenciosa y consensuada. Según trascendió, no hubo un detonante explosivo ni terceras personas involucradas; por el contrario, el cierre del vínculo fue la conclusión de un desgaste gradual que venían arrastrando.

A pesar de haber intentado superar diversas crisis en el pasado, incluso realizando un último viaje juntos a Brasil para reflexionar sobre su futuro, la decisión de tomar caminos separados se volvió inevitable. La mudanza de Federico hace un mes marcó el inicio de esta nueva etapa para la bailarina, quien ha preferido transitar este proceso rodeada únicamente de sus afectos más cercanos, lejos de los escándalos que suelen rodear a las rupturas de alto perfil.