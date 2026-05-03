3 de mayo de 2026 Inicio
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Fórmula 1: tras su gran actuación en Miami, cuándo será la próxima carrera de Franco Colapinto

Tras su paso por el Gran Premio de Miami, donde sumó puntos en sprint y carrera, el piloto volverá a subirse a la F1 dentro de 20 días, en el Gran Premio de Canadá, con la expectativa de seguir consolidando su crecimiento en la categoría.

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Colapinto se prepara para el GP de Canadá. 

Colapinto se prepara para el GP de Canadá. 

Después de su destacada actuación en el Gran Premio de Miami, donde logró finalizar décimo en la carrera sprint y octavo en la competencia principal, Franco Colapinto deberá esperar 20 días para volver a subirse a un Fórmula 1. El piloto argentino regresará a la pista el próximo 24 de mayo en el Gran Premio de Canadá, con la ilusión de seguir consolidando su crecimiento en la Máxima.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami.
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Colapinto atraviesa su mejor momento en la categoría. Finalizó en la octava posición en el Gran Premio de Miami, por lo que igualó su mejor puesto en la máxima categoría del automovilismo y sumó cuatro puntos en el campeonato. El italiano Kimi Antonelli (Mercedes) ganó la carrera, mientras que el británico Lando Norris (McLaren) y el australiano Oscar Piastri (McLaren) completaron el podio.

El piloto argentino regresará a la pista el próximo 24 de mayo en el Gran Premio de Canadá y lo hará en el Circuito Gilles-Villeneuve, un trazado semiurbano de 4.361 kilómetros situado en la Île Notre-Dame de Montreal. Por su parte, el compañero de la escudería Pierre Gasly, fue impactado por Liam Lawson, lo que provocó un vuelco y un despiste que lo dejó fuera de competencia. Así, su cuenta de puntos quedó detenida en 16 y Alpine acumula un total de 21 en lo que va de la temporada.

colapinto carrera

El calendario de F1

La Fórmula 1 ya tiene definido su recorrido para la temporada 2026 y, tras el Gran Premio de Miami, la categoría continuará en el norte del continente. El próximo compromiso será en Canadá, donde se disputará la carrera sprint el sábado 23 de mayo a las 13.00 y el Gran Premio el domingo 24 a las 17.00 en el Circuito Gilles-Villeneuve de Montreal.

Luego, el campeonato se trasladará a Europa con una seguidilla de clásicos: Mónaco (7 de junio), Barcelona (14 de junio) y Austria (28 de junio). En julio será el turno de Gran Bretaña, con sprint el sábado 4 y la carrera principal el domingo 5, seguida por Bélgica (19 de julio) y Hungría (26 de julio).

Tras la pausa de verano, la acción regresará en Países Bajos con sprint el 22 de agosto y carrera el 23. Septiembre tendrá dos citas: Italia (6 de septiembre) y España (13 de septiembre), además de Azerbaiyán el 26.

En octubre, la Fórmula 1 desembarcará en Asia con Singapur (10 y 11 de octubre), para luego volver a América con Estados Unidos (25 de octubre), México (1 de noviembre) y Brasil (8 de noviembre).

El cierre de la temporada será en Las Vegas el 22 de noviembre, Qatar el 29 y Abu Dhabi el 6 de diciembre, donde se coronará al campeón de la Máxima.

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