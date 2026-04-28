Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 28 de abril

El oficial operó a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación, en el inicio de una semana corta por el feriado del Día Internacional de los Trabajadores.

El dólar oficial se tomó un descanso tras cuatro ruedas al alza.

El dólar oficial minorista cotizó este martes a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en Banco Nación , luego de un inicio de semana corta con una suba de $20 , y cortó una racha de 4 ruedas al alzan. En el segmento mayorista, la divisa perdió $12,5 y operó a $1.404,5, mientras que en el dólar blue concluyó sin cambios en la jornada de hoy. Los financieros, acorde a una jornada de clima negativa, acompañaron la tendencia.

Descanso para el dólar: cortó la tendencia alcista pero se mantuvo sobre los $1.400

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) interrumpió la dinámica de recomposición de reservas, que registraron una caída de casi u$s100 millones, a pesar de que la entidad volvió a cerrar con saldo comprador en el Mercado Libre de Cambios (MLC). El organismo terminó su participación en el MLC con una compra neta de u$s54 millones. Sin embargo, las reservas internacionales brutas se ubicaron en u$s46.088 millones, lo que implicó un descenso de u$s96 millones.

dólar blue billetes divisas El dólar oficial se encamina a un cierre de abril al alza. Stock

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.404,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.859.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.502,6, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.447,2.

Dólar futuro

El dólar futuro cotizó a $1.405,5 para la compra y $1.406 para la venta.