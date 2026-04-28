Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 28 de abril

El dólar oficial minorista cotizó este martes a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en Banco Nación, luego de un inicio de semana corta con una suba de $20, y cortó una racha de 4 ruedas al alzan. En el segmento mayorista, la divisa perdió $12,5 y operó a $1.404,5, mientras que en el dólar blue concluyó sin cambios en la jornada de hoy. Los financieros, acorde a una jornada de clima negativa, acompañaron la tendencia.
El Gobierno viene de la aprobación de la segunda revisión técnica del acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se espera que el directorio del organismo defina los detalles del desembolso por u$s1.000 millones. En material local, el Ejecutivo recibió el mal dato de inflación de marzo (3,4%) informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que el viernes también informó sobre una baja interanual de 4% en la capacidad instalada de la industria.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) interrumpió la dinámica de recomposición de reservas, que registraron una caída de casi u$s100 millones, a pesar de que la entidad volvió a cerrar con saldo comprador en el Mercado Libre de Cambios (MLC). El organismo terminó su participación en el MLC con una compra neta de u$s54 millones. Sin embargo, las reservas internacionales brutas se ubicaron en u$s46.088 millones, lo que implicó un descenso de u$s96 millones.
dólar blue billetes divisas
El dólar oficial se encamina a un cierre de abril al alza.
Stock
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense operó a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotizó a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.404,5.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.859.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.502,6, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.447,2.
Dólar futuro
El dólar futuro cotizó a $1.405,5 para la compra y $1.406 para la venta.