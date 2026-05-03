3 de mayo de 2026 Inicio
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Video: otra espectacular largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami

El piloto argentino de Fórmula 1, que inició en la octava posición, realizó una gran maniobra en el inicio de la carrera y avanzó dos lugares, aunque luego fue superado por Lewis Hamilton.

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Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami.

X (@F1)

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, realizó una gran maniobra en su largada en el Gran Premio de Miami por la cual avanzó al sexto lugar en la carrera, aunque luego fue superado por el británico Lewis Hamilton. Finalmente, terminó la carrera en el octavo puesto e igualó su mejor desempeño en la máxima categoría del automovilismo.

El hecho se produjo en Entre Ríos.
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Colapinto perdió posiciones durante el comienzo de la carrera, aunque después avanzó a la sexta colocación debido a un trompo del neerlandés Max Verstappen. No obstante, fue superado por Hamilton y bajó al séptimo puesto, durante una maniobra que fue investigada por un toque entre los monoplazas pero los comisarios determinaron que se produjo un movimiento reglamentario.

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La carrera, que duró 57 vueltas con un recorrido de 308,3 kilómetros, se trató de uno de los grandes desafíos del piloto de Alpine, quien logró su mejor rendimiento en la máxima categoría del automovilismo.

En tal sentido, previo a este domingo, había cerrado una de las mejores qualys del año y acompañó el rendimiento de la escudería francesa que metió a sus dos monoplazas en la Q3, algo que no pasaba desde el Gran Premio de España, en 2024 (Gasly-Ocon en 7º y 8º lugar). Colapinto se posicionó en el octavo lugar con un tiempo de 1:28.762, mientras que su compañero en Alpine, Pierre Gasly, quedó décimo a más de dos décimas (1:28.988).

Así fue el encuentro entre Lionel Messi y Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Miami

La previa del Gran Premio de Miami estuvo marcada por el encuentro entre Lionel Messi y Franco Colapinto en la grilla del circuito estadounidense. El capitán argentino se acercó al paddock para saludar al piloto pilarense, en un gesto que combinó respaldo simbólico y alto impacto mediático.

Ambos se fundieron en un abrazo distendido minutos antes de la largada. Messi, acompañado por su familia, explicó que aprovechó su estadía en Miami para vivir de cerca una carrera de Fórmula 1 y, especialmente, para ver en acción al pilarense.

"Disfrutando con mi familia y viviendo esta experiencia por primera vez. Quería ver a Franco y siempre me quedaba lejos, ahora me voy para arriba a ver la carrera”, comentó el 10 ante las cámaras.

La presencia del futbolista alteró la rutina habitual del circuito. Su paso por boxes y motorhomes generó un movimiento constante de curiosos, mecánicos e ingenieros que buscaron una foto o un saludo. Incluso se lo vio interactuar con equipos de punta y observar de cerca detalles de los monoplazas, en una recorrida poco habitual para una figura de su dimensión.

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