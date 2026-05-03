Video: otra espectacular largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami El piloto argentino de Fórmula 1, que inició en la octava posición, realizó una gran maniobra en el inicio de la carrera y avanzó dos lugares, aunque luego fue superado por Lewis Hamilton. Por + Seguir en







Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami. X (@F1)

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, realizó una gran maniobra en su largada en el Gran Premio de Miami por la cual avanzó al sexto lugar en la carrera, aunque luego fue superado por el británico Lewis Hamilton. Finalmente, terminó la carrera en el octavo puesto e igualó su mejor desempeño en la máxima categoría del automovilismo.

Colapinto perdió posiciones durante el comienzo de la carrera, aunque después avanzó a la sexta colocación debido a un trompo del neerlandés Max Verstappen. No obstante, fue superado por Hamilton y bajó al séptimo puesto, durante una maniobra que fue investigada por un toque entre los monoplazas pero los comisarios determinaron que se produjo un movimiento reglamentario.

Embed ¡QUÉ LARGADA!



Charles Leclerc lidera el #MiamiGP, Verstappen dio trompos y hasta Colapinto sumó puestos luchando con Hamilton.



Mirá la #F1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/h4jvNGya1T — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 3, 2026 La carrera, que duró 57 vueltas con un recorrido de 308,3 kilómetros, se trató de uno de los grandes desafíos del piloto de Alpine, quien logró su mejor rendimiento en la máxima categoría del automovilismo.

En tal sentido, previo a este domingo, había cerrado una de las mejores qualys del año y acompañó el rendimiento de la escudería francesa que metió a sus dos monoplazas en la Q3, algo que no pasaba desde el Gran Premio de España, en 2024 (Gasly-Ocon en 7º y 8º lugar). Colapinto se posicionó en el octavo lugar con un tiempo de 1:28.762, mientras que su compañero en Alpine, Pierre Gasly, quedó décimo a más de dos décimas (1:28.988).

Así fue el encuentro entre Lionel Messi y Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Miami La previa del Gran Premio de Miami estuvo marcada por el encuentro entre Lionel Messi y Franco Colapinto en la grilla del circuito estadounidense. El capitán argentino se acercó al paddock para saludar al piloto pilarense, en un gesto que combinó respaldo simbólico y alto impacto mediático.