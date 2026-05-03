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De qué trabajaba Emilia Mernes antes de ser famosa: pocos lo saben

Antes del éxito global, la artista tuvo una tarea cotidiana en su ciudad natal junto a su familia y lejos de los escenarios.

Emilia Mernes y su pasado antes de ser famosa. 

Emilia Mernes y su pasado antes de ser famosa. 

Redes sociales
  • Emilia Mernes no siempre estuvo ligada a la música.

  • Antes de su fama, vendía productos de panadería y atendía el emprendimiento familiar en Nogoyá.

  • Años atrás se viralizó una imagen de ella vendiendo tortitas negras en una feria local.

  • La experiencia en el negocio familiar y la atención al cliente marcaron su disciplina laboral.

Emilia Mernes trabajaba vendiendo productos de panadería y atendiendo el emprendimiento familiar en Nogoyá, Entre Ríos, mucho antes de convertirse en una figura central del pop urbano argentino. Esa experiencia le permitió incorporar hábitos de esfuerzo y contacto diario con los clientes.

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La imagen de aquella etapa volvió a circular en redes sociales a partir de un registro donde se la ve ofreciendo tortitas negras en una feria local. Esa escena expuso una faceta poco conocida de la artista, hoy instalada entre las figuras más convocantes de la música regional.

Antes de los shows multitudinarios y las giras, su rutina estaba ligada al negocio de su familia. Ese pasado comercial quedó como parte de una historia marcada por la constancia, el trabajo diario y una proyección que luego la llevó a Buenos Aires y al mercado internacional.

Cuál era el trabajo de Emilia Mernes antes de ser famosa

La cantante creció en una familia dedicada a la panificación y participó activamente en esa actividad desde joven. Entre hornos, mostrador y ferias barriales, sumó experiencia ayudando en distintas tareas del local. Ese aprendizaje cotidiano marcó sus primeros años laborales.

En ese contexto, también tomó contacto con la dinámica de atender clientes, sostener horarios exigentes y acompañar un emprendimiento propio. Esa disciplina suele aparecer mencionada como una de las bases de su carrera artística posterior. También le permitió desarrollar constancia en jornadas extensas.

Con el paso de los años, Emilia dejó Entre Ríos para instalarse en la capital argentina y apostar de lleno a la música. El cambio implicó adaptarse a otro ritmo de vida y competir en una industria exigente. Allí comenzó una etapa decisiva para su crecimiento profesional.

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Hoy, convertida en una estrella con millones de reproducciones y recitales masivos, mantiene el lazo con su lugar de origen. Nogoyá continúa siendo una referencia afectiva y un punto de regreso en medio de agendas cargadas. Cada visita representa un reencuentro con sus raíces.

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