3 de mayo de 2026 Inicio
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En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, ADEPA advirtió que los ataques contra el periodismo debilitan la democracia

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas llamó a fortalecer el respeto por la labor periodística y alertó sobre prácticas que deterioran la calidad democrática.

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En el Día Mundial de la Libertad de Prensa

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, ADEPA advirtió que los ataques contra el periodismo debilitan la democracia

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) difundió un duro comunicado en el que instó a los poderes del Estado y a la sociedad a garantizar un clima de respeto hacia el trabajo de los periodistas. La entidad remarcó que el ejercicio libre del periodismo, sin presiones ni condicionamientos, "es un componente esencial del sistema republicano y un requisito básico para la transparencia institucional".

El mandatario sufre las consecuencias de los escándalos.
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El documento pone el foco en la necesidad de que el reconocimiento a la prensa trascienda lo declarativo. En ese sentido, advierte que la descalificación, el hostigamiento o las agresiones verbales no solo afectan a los trabajadores de prensa, sino que erosionan el debate público y debilitan la calidad democrática. “El acceso a la información y la posibilidad de indagar y difundir hechos de interés público son estándares imprescindibles”, subrayaron.

ADEPA también enfatizó el rol de las autoridades políticas, a quienes les atribuyó una “responsabilidad especial” en la construcción de un clima de convivencia democrática. La entidad sostuvo que el respeto por la diversidad de opiniones y la aceptación del escrutinio periodístico deben ser promovidos activamente desde el poder, en un contexto donde el vínculo entre prensa y dirigencia aparece cada vez más tensionado.

En ese marco, el pronunciamiento reafirma que la libertad de expresión no es un privilegio sectorial, sino un derecho ciudadano cuya vigencia depende de condiciones concretas: acceso a la información pública, ausencia de restricciones indebidas y un entorno libre de presiones. Con ese diagnóstico, ADEPA convocó a “todos los sectores” a fortalecer una cultura democrática basada en el pluralismo.

Vuelven las conferencias tras la tensión en Casa Rosada

En paralelo, este martes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, retomará sus conferencias de prensa luego de que debiera suspender su última participación en un encuentro marcado por la tensión con periodistas acreditados ante preguntas reiteradas sobre denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, en una escena que expuso el deterioro del vínculo con la prensa.

El regreso se da además a diez días de la decisión del Gobierno de restringir el ingreso de periodistas a la Casa Rosada, medida que se justificó en un supuesto caso de espionaje. El episodio generó cuestionamientos de distintos sectores, que advirtieron sobre un retroceso en las condiciones de acceso a la información pública.

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