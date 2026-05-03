3 de mayo de 2026 Inicio
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Fin de semana largo: el turismo cayó un 8% y se contrajo el gasto real

Un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa advirtió una desaceleración de la actividad: estadías más cortas, consumo moderado y fuerte concentración en destinos con eventos.

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La ciudad de Mar del Plata en un día totalmente despejado. 

La ciudad de Mar del Plata en un día totalmente despejado. 

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El fin de semana largo por el Día del Trabajador movilizó a 1.066.464 personas en todo el país, con un gasto total de $235.008 millones, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

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El informe señaló una hubo desaceleración en la actividad turística, marcada por viajes más breves y un consumo más contenido. En comparación con 2025, la cantidad de viajeros cayó un 8%, aunque el año pasado el feriado se extendió por cuatro días, lo que incidió en la dinámica de desplazamientos.

La estadía promedio se redujo 25,9% frente al año anterior. El gasto diario por visitante se ubicó en $110.181, con una baja real del 1,6% interanual. En tanto, el desembolso total en rubros como alojamiento, gastronomía, transporte y recreación registró una caída real del 32,9%.

Desde CAME destacaron que el movimiento turístico mostró una fuerte segmentación territorial. La demanda se concentró en destinos con eventos específicos o propuestas consolidadas, mientras que el flujo fue más moderado en el resto del país.

Entre los puntos más elegidos se mantuvieron la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Bariloche y Puerto Iguazú, impulsados por su conectividad y oferta. A la par, localidades con actividades puntuales lograron altos niveles de ocupación, como Goya por la Fiesta Nacional del Surubí, La Cumbre con el Desafío del Río Pinto, Concordia con el TC2000 y Yerba Buena, en Tucumán.

También crecieron destinos intermedios que capitalizaron agendas locales, como San Antonio de Areco, Cañuelas y Baradero en la provincia de Buenos Aires, y Villa Yacanto, Villa del Dique y San Lorenzo en Córdoba.

En lo que va del año, los cuatro fines de semana largos acumulan 7.940.720 turistas y un gasto total de $2,28 billones, con un incremento del 8,1% en la cantidad de viajeros respecto al mismo período de 2025.

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