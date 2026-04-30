30 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 30 de abril

La divisa operó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, y terminó un mes de abril estable, sin grandes variaciones. En el segmento mayorista, referencia del mercado, bajó $8,5 en la semana y se ubicó por debajo de los $1.400.

Por
El dólar oficial mantuvo la estabilidad durante abril.

El dólar oficial mantuvo la estabilidad durante abril.

Pexels

El dólar minorista cotizó este jueves a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en Banco Nación, luego de una caída de $15 en la rueda del miércoles, en su tercera jornada bajista consecutiva, y finalizó abril en los mismos guarismos de marzo, que cerró a $1.405. En tanto, en el segmento mayorista, referencia del mercado, el tipo de cambio bajó $ 8,5, contra una suba de $ 35,00 registrada en la semana anterior.

El dólar oficial sufre leves movimientos en la última semana de abril.
Te puede interesar:

Otra caída del dólar: el minorista bajó por segunda jornada consecutiva y se acerca al piso de $1.400

Entre los tipos de cambio financieros, el contado con liquidación (CCL) se negocia en torno a $1.497 y el MEP en $1.439,43, mientras que el dólar blue se mantiene en $1.415.

El Gobierno viene de la aprobación de la segunda revisión técnica del acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se espera que el directorio del organismo defina los detalles del desembolso por u$s1.000 millones. En material local, el Ejecutivo recibió el mal dato de inflación de marzo (3,4%) informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que el viernes también informó sobre una baja interanual de 4% en la capacidad instalada de la industria.

Desde que comenzó el programa de compra de divisas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumula compras por u$s7173 millones en 65 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s45.211 millones.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial atravesó abril sin grandes sobresaltos.

El dólar oficial atravesó abril sin grandes sobresaltos.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.380 para la compra y $1.400 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.391.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.839,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.497, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.439,43.

Dólar futuro

El dólar futuro cotizó a $1.381 para la compra y $1.381,5 para la venta.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El equipo de Caputo logró renovar el total de vencimientos de deuda en pesos.

Deuda en pesos: el Gobierno logró la renovación de los vencimientos y sumó u$s700 millones

El dólar oficial se tomó un descanso tras cuatro ruedas al alza.

Descanso para el dólar: cortó la tendencia alcista pero se mantuvo sobre los $1.400

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en abril.

El dólar se sostuvo al alza y trepó a $1.440 en el Banco Nación

El dólar oficial se movió al alza durante la semana.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 26 de abril

Cuánto cotiza el dólar hoy 25 de abril.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 25 de abril

La divisa estadounidense.

El dólar cerró la semana al alza y superó los $1.400

Rating Cero

La icónica cantante y el joven de Berazategui tuvieron un acercamiento inesperado.

Gran Hermano 2026: La Bomba Tucumana encaró a Zunino por su gusto por "las señoras grandes"

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini siguen juntos, tal lo confirmó el actor. 

Gonzalo Heredia despejó dudas y confirmó que no está separado de Brenda Gandini

El caso generó repercusión no solo por la extensa historia que llevan compartiendo.

Pablo Lescano se habría separado tras más de 20 años de relación: ¿qué sucedió?

Construyó su camino artístico lejos de los grandes escenarios.

No se puede creer: de qué trabajaba Bad Bunny antes de ser famoso

Las imágenes de la pareja se viralizaron en minutos en las redes.

Se filtró qué le dijo Brian Sarmiento a Danielik luego de ser eliminado en Gran Hermano

Pampita y Juli Poggio en la alfombra roja.

La impresionante transformación de Pampita y Juli Poggio para un importante evento: así se ven con sus cambios de look

últimas noticias

El proyecto fue presentado tras la censura en la Casa Rosada.

Tras la censura, presentaron un proyecto para crear salas de periodistas en los tres poderes del Estado

Hace 35 minutos
La icónica cantante y el joven de Berazategui tuvieron un acercamiento inesperado.

Gran Hermano 2026: La Bomba Tucumana encaró a Zunino por su gusto por "las señoras grandes"

Hace 52 minutos
Parte de la flotilla Sumud que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria.

"Acto de piratería": Israel abordó parte de la flotilla Sumud que se dirigía a Gaza y detuvo 175 activistas

Hace 58 minutos
Gonzalo Heredia y Brenda Gandini siguen juntos, tal lo confirmó el actor. 

Gonzalo Heredia despejó dudas y confirmó que no está separado de Brenda Gandini

Hace 1 hora
José Eduardo Figueroa, abogado.

Condenaron a perpetua al abogado que asfixió a su esposa en un exclusivo country de Salta

Hace 1 hora