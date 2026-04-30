Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 30 de abril

El dólar minorista cotizó este jueves a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en Banco Nación, luego de una caída de $15 en la rueda del miércoles, en su tercera jornada bajista consecutiva, y finalizó abril en los mismos guarismos de marzo, que cerró a $1.405. En tanto, en el segmento mayorista, referencia del mercado, el tipo de cambio bajó $ 8,5, contra una suba de $ 35,00 registrada en la semana anterior.
Entre los tipos de cambio financieros, el contado con liquidación (CCL) se negocia en torno a $1.497 y el MEP en $1.439,43, mientras que el dólar blue se mantiene en $1.415.
El Gobierno viene de la aprobación de la segunda revisión técnica del acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se espera que el directorio del organismo defina los detalles del desembolso por u$s1.000 millones. En material local, el Ejecutivo recibió el mal dato de inflación de marzo (3,4%) informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que el viernes también informó sobre una baja interanual de 4% en la capacidad instalada de la industria.
Desde que comenzó el programa de compra de divisas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumula compras por u$s7173 millones en 65 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s45.211 millones.
dólar blue billetes divisas
El dólar oficial atravesó abril sin grandes sobresaltos.
Stock
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense operó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotizó a $1.380 para la compra y $1.400 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.391.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.839,5.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.497, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.439,43.
Dólar futuro
El dólar futuro cotizó a $1.381 para la compra y $1.381,5 para la venta.