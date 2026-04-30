Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 30 de abril

La divisa operó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, y terminó un mes de abril estable, sin grandes variaciones. En el segmento mayorista, referencia del mercado, bajó $8,5 en la semana y se ubicó por debajo de los $1.400.

El dólar oficial mantuvo la estabilidad durante abril.

El dólar minorista cotizó este jueves a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en Banco Nación , luego de una caída de $15 en la rueda del miércoles , en su tercera jornada bajista consecutiva, y finalizó abril en los mismos guarismos de marzo, que cerró a $1.405. En tanto, en el segmento mayorista, referencia del mercado, el tipo de cambio bajó $ 8,5, contra una suba de $ 35,00 registrada en la semana anterior.

Otra caída del dólar: el minorista bajó por segunda jornada consecutiva y se acerca al piso de $1.400

Entre los tipos de cambio financieros, el contado con liquidación (CCL) se negocia en torno a $1.497 y el MEP en $1.439,43, mientras que el dólar blue se mantiene en $1.415 .

Desde que comenzó el programa de compra de divisas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumula compras por u$s7173 millones en 65 ruedas consecutivas . De esta forma, las reservas cerraron en u$s45.211 millones.

dólar blue billetes divisas El dólar oficial atravesó abril sin grandes sobresaltos. Stock

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.380 para la compra y $1.400 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.391.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.839,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.497, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.439,43.

Dólar futuro

El dólar futuro cotizó a $1.381 para la compra y $1.381,5 para la venta.