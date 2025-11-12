12 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 12 de noviembre

El minorista operó en Banco Nación a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta, mientras que el mayorista, el blue y los financieros continúan con la senda bajista.

Por
El dólar oficial continúa con la tendencia bajis tras una baja en el inicio de la semana.

El dólar oficial continúa con la tendencia bajis tras una baja en el inicio de la semana.

Pexels

El dólar minorista cotizó este miércoles a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en el Banco Nación, con una baja de $5, mientras que el dólar blue también cayó y se ubicó al mismo precio. En tanto, el mayorista se ubicó en $1.412 por unidad, apenas un peso debajo del cierre de ayer. Mientras que los financieros continúan estables.

El Gobierno mantuvo las bandas cambiarias para la cotización del dólar tras las elecciones.
Te puede interesar:

Dólar: desde el Banco Central aseguraron que "las restricciones cambiarias que quedan no tardarán en ser levantadas"

De esta manera, luego de la fuerte tensión previa a las elecciones, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker libertario.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial acorta distancia con el techo de la banda cambiaria.

El dólar oficial acorta distancia con el techo de la banda cambiaria.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.382,64 para la compra y $1.433,92 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.412.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1865,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.477,42 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.451,89.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.423,50.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Caputo además señaló que Argentina puede crecer tranquilamente al 7% u 8% anual.

Caputo justificó mantener el sistema de bandas en el dólar: "Argentina es un país muy sensible a cualquier shock"

El dólar se alejó de los $1.500. 

El dólar oficial se alejó del techo de la banda y el minorista no encuentra piso

El dólar oficial afronta una semana de relativa calma.

El dólar oficial se mantuvo estable y el blue subió tras cuatro jornadas

El dólar minorista cayó $30 durante la semana.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de noviembre

El presidente javier Milei había señalado no tener intención de dejar flotar la moneda. 

Caputo afirmó ante inversores que no se descarta realizar modificaciones en las bandas cambiarias del dólar

El Banco Central aumentó las expectativas de inflación para octubre.

El REM del Banco Central: aumentaron las expectativas de inflación para octubre

Rating Cero

El conductor tuvo que salir a aclarar qué pasó con la mediática después de cancelar la entrevista.

La versión de Nico Occhiato tras la frustrada nota a la China Suárez: "Tiene derecho a pedir"

Adele llega al mundo del cine de la mano de una película prometedora.

Adele protagonizará una película: será su debut en el mundo del cine

Calu publicó un sentido mensaje en Instagram tras la muerte de su abuela.

El adiós a su "última maestra": el emotivo mensaje de Calu Rivero tras la muerte de su abuela

Stranger Things ﻿llegará a su fin el 1 de enero de 2026.
play

El director de Stranger Things anticipó el final de la serie: "Me destrozó..."

Wanda Nara buscó aprovechar su figura para tener un abogado por canje.
play

Insólito: Wanda Nara quiso contratar un abogado por canje

MasterChef Celebrity ﻿tendrá una nueva gala de eliminación.

MasterChef Celebrity tendrá una nueva eliminación: quiénes quedaron nominados

últimas noticias

Imagen de los participantes del cónclave del PRO, con Mauricio Macri en el centro.

El PRO apuesta a lograr su autonomía de LLA y a volverse competitivo en 2027

Hace 8 minutos
Leandro Paredes comparó a Claudio Úbeda con el técnico de la selección argentina Lionel Scaloni.

Paredes respaldó a Úbeda como técnico de Boca: "Tenemos una relación parecida a la de Scaloni"

Hace 15 minutos
El conductor tuvo que salir a aclarar qué pasó con la mediática después de cancelar la entrevista.

La versión de Nico Occhiato tras la frustrada nota a la China Suárez: "Tiene derecho a pedir"

Hace 30 minutos
El mercado apuesta por Argentina, a la espera del nuevo esquema monetario. 

Acciones y bonos con leves subas, tras el nuevo dato de inflación de octubre

Hace 45 minutos
El Centro de Confinamiento del Terrorismo fue cuestionado por no cumplir con los parámetros del derecho internacional ni las llamadas reglas Mandela que garantizan el trato digno a los reclusos.

Afirman que los venezolanos deportados por Trump recibieron torturas en El Salvador

Hace 49 minutos