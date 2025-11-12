Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 12 de noviembre

El dólar oficial continúa con la tendencia bajis tras una baja en el inicio de la semana.
El dólar minorista cotizó este miércoles a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en el Banco Nación, con una baja de $5, mientras que el dólar blue también cayó y se ubicó al mismo precio. En tanto, el mayorista se ubicó en $1.412 por unidad, apenas un peso debajo del cierre de ayer. Mientras que los financieros continúan estables.
De esta manera, luego de la fuerte tensión previa a las elecciones, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker libertario.