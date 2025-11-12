Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 12 de noviembre

El minorista operó en Banco Nación a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta, mientras que el mayorista, el blue y los financieros continúan con la senda bajista.

El dólar oficial continúa con la tendencia bajis tras una baja en el inicio de la semana.

El dólar minorista cotizó este miércoles a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en el Banco Nación , con una baja de $5, mientras que el dólar blue también cayó y se ubicó al mismo precio. En tanto, el mayorista se ubicó en $1.412 por unidad, apenas un peso debajo del cierre de ayer. Mientras que los financieros continúan estables.

Dólar: desde el Banco Central aseguraron que "las restricciones cambiarias que quedan no tardarán en ser levantadas"

De esta manera, luego de la fuerte tensión previa a las elecciones, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo , ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar . "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda" , aseguró a la salida del búnker libertario.

El dólar oficial cotizó a $1.382,64 para la compra y $1.433,92 para la venta.

El dólar oficial acorta distancia con el techo de la banda cambiaria.

La divisa estadounidense operó a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.412.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1865,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.477,42 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.451,89.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.423,50.