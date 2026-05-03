La emotiva carta de la nieta de Luis Brandoni por la muerte del actor: "Intenté hablarte, pero qué ilusa"

Macarena Brandoni recordó a su abuelo, quien falleció a sus 86 años por un hematoma. "Sé que, tarde o temprano, nos vamos a volver a encontrar", expresó.

Una de las nietas del actor Luis Brandoni, Macarena Brandoni , recordó a su abuelo a casi dos semanas de su muerte, que se produjo a sus 86 años mientras se encontraba internado en el Sanatorio Güemes desde el 13 de abril por un hematoma provocado por una caída en su casa.

En la red social Instagram, Macarena Brandoni se dirigió a su abuelo con una carta por su fallecimiento. "Recién me atrevo a escribirte, o a escribir a secas. Intenté hablarte, pero qué ilusa: sé que es mi imaginación respondiéndome a mí misma. Aunque sé que trataste de responderme, y de formas muy creativas, debo admitir, sobre todo a través de sueños y voces que no puedo explicar de dónde vienen. Cuando junté los ramos de flores para regalártelos, se formó un corazón", expresó.

En tal sentido, se refirió a la personalidad del actor. "Todavía no entiendo bien cómo funciona esto de no ser inmortal, pero estoy segura de que ya lo entenderé. Si algo puedo hacer es quedarme con lo lindo, con momentos inmortales, con tu cara en todas partes, con tu voz única y rebelde, con tu carácter , que tanto heredé y hace poco empecé a aceptar con felicidad, con tu energía y pasión, de las que quiero nutrirme para seguir mi camino", expresó.

Por último, deseó un reencuentro con su abuelo: "Pero yo sé que, tarde o temprano, nos vamos a volver a encontrar en la casa Las Chingolas , y vamos a ocupar todos los cuartos al mismo tiempo y a comer fruta en el jardín".

Brandoni murió por un hematoma subdural, una acumulación de sangre entre el cerebro y su cubierta exterior, provocada por el golpe en la cabeza que sufrió al caerse en su casa el 11 de abril. Fue internado ese mismo día.

El actor se encontraba activo en la escena teatral hasta el momento del accidente. De hecho, este problema de salud obligó a suspender la obra ¿Quién es quién?, que protagonizaba junto a Soledad Silveyra, una medida adoptada para resguardar su recuperación ante la gravedad del cuadro clínico.

Sin embargo, ya arrastraba algunos inconvenientes previos. A finales de 2025, un episodio de presión arterial elevada había forzado la cancelación de funciones previstas en el Teatro Liceo y obligó a cambios en sus compromisos profesionales.

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Luis Brandoni dejó grabada la segunda parte de su serie con Robert De Niro

Luis Brandoni dejó grabada la segunda parte de su serie con Robert De Niro, Nada, según confirmaron los realizadores de la ficción. Los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat aseguraron que el actor completó el rodaje de la secuela, titulada Todo, que llegará en poco tiempo a Disney+.

Esta nueva entrega de la comedia traslada su escenario principal desde Buenos Aires hacia la ciudad de Nueva York. El protagonista tendrá su actuación póstuma en la serie, tal como sucederá con su participación especial en El encargado, protagonizada por Guillermo Francella.

La filmación de los episodios se llevó a cabo durante septiembre del año pasado en un clima de total silencio profesional por parte de la producción. "Nos dejó este último regalo que lo trasciende y lo hace aún más grande", manifestaron los creadores sobre el trabajo final del actor que se convirtió en una emocionante sorpresa.

En esta secuela, el personaje de Manuel Tamayo Prats, interpretado por Brandoni, abandona la situación de escasez para explorar un mundo de muchísima abundancia económica. La trama contará nuevamente con Majo Cabrera como Antonia y la estrella internacional Robert De Niro, quien vuelve como el narrador y fiel amigo Vincent Parisi.