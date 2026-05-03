Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 3 de mayo

El billete estadounidense opera a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados tras el feriado por el Día del Trabajador.

El dólar oficial cerró abril con un alza de $10.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, por lo que se mantienen valores de cierre del jueves , luego del viernes feriado por el Día del Trabajador. Por su parte, entre los tipos de cambio financieros, el contado con liquidación (CCL) se negocia en torno a $1.500,76 y el MEP en $1.442,43, mientras que el dólar blue se mantiene en $1.400 .

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 2 de mayo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a sumar dólares como parte de su plan de acumulación de reservas, aunque las tenencias de la autoridad monetaria cayeron por movimientos puntuales: bajaron u$s798 millones y tocaron un mínimo de casi tres meses (5 de enero). Este jueves, adquirió divisas por u$s207 millones en su 78ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s7.151 millones en el año, de los cuales u$s2.769 millones corresponden a abril, el mayor saldo mensual en lo que va del año.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.380 para la compra y $1.400 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.391.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.839,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.497, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.439,43.

Dólar futuro

El dólar futuro cotizó a $1.381 para la compra y $1.381,5 para la venta.