Qué fue de la vida de Flor Vigna: tras la crisis personal adoptó una nueva vida

Flor Vigna encontró un nuevo rumbo luego de una etapa compleja: se instaló por temporadas en México , fortaleció su carrera artística y sumó una inesperada faceta deportiva que la llevó a ganar un cinturón de boxeo . Ese giro marcó uno de los cambios más notorios de su carrera reciente.

El cambio llegó después de meses atravesados por conflictos personales, una separación mediática y un proceso emocional que la propia artista decidió contar públicamente tras su reciente victoria . La exposición de esa etapa generó una fuerte repercusión entre sus seguidores.

Con pasado en la televisión, la danza y la música, Vigna volvió a ocupar el centro de la escena con una transformación integral que combina disciplina física , exposición internacional y nuevas canciones. Su presente también refleja una apuesta por reinventarse en distintos ámbitos.

La cantante y actriz fue una de las figuras destacadas de Supernova: Génesis , un espectáculo realizado en la Arena Ciudad de México con transmisión global. Allí no solo compitió arriba del ring: también protagonizó una performance musical antes de la pelea.

Tras cuatro rounds, venció a la influencer mexicana Alana Flores y celebró un nuevo título deportivo. El triunfo consolidó una faceta que hasta hace poco parecía impensada dentro de su trayectoria pública. Luego del combate, compartió un mensaje de fuerte carga emocional. Agradeció el apoyo de sus seguidores y aseguró que el dolor puede convertirse en motor para avanzar cuando aparece una meta clara.

Además, reveló que atravesó un cuadro depresivo severo y que el deporte fue determinante para salir adelante. En ese contexto, destacó el acompañamiento recibido en México durante uno de los momentos más difíciles de su vida. En paralelo, su presente sentimental también cambió. Durante abril se confirmó el final de su relación con Lautaro López, productor y cantante con quien había blanqueado romance en octubre de 2024. Si bien hubo rumores de conflicto, ambas partes dejaron trascender que la ruptura fue en buenos términos.

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Mientras tanto, Vigna canalizó ese proceso en la música. Lanzó temas recientes con mensajes vinculados a cerrar ciclos, recuperar autoestima y avanzar hacia una etapa más libre. Lejos de quedar detenida por la crisis, la artista convirtió un período adverso en relanzamiento profesional. Hoy combina entrenamiento, escenarios y nuevos desafíos internacionales.