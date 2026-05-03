River vs. Atlético Tucumán, por el Torneo Apertura 2026: a qué hora es, formaciones y cómo verlo en vivo

A la espera del cruce ante Carabobo en Venezuela, el equipo del Chacho Coudet cierra la fase regular en el Monumental con algunos cambios en el once pensando en la Libertadores.

River recibirá a Atlético Tucumán desde las 18.30 en el marco de la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura 2026. El encuentro contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, mientras que el VAR estará a cargo de Felipe Viola.

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Con todo definido para los playoffs, el equipo de Núñez llega en un buen momento y con la intención de afianzarse en los puestos de arriba de la Zona B, mientras que los tucumanos buscan cerrar el torneo con una mejor imagen.

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet atraviesa una etapa positiva: tras el triunfo por 3-1 frente a Aldosivi, River consolidó su lugar en la pelea y apunta a sostener su posición como uno de los escoltas del grupo que lidera Independiente Rivadavia.

Para este compromiso, el entrenador apostaría por una formación con varios cambios, dándole rodaje a un equipo alternativo considerando que el jueves próximo viajará a Venezuela para enfrentar a Carabobo por Copa Sudamericana.

Entre los nombres que aparecen en el posible once están Santiago Beltrán en el arco; una defensa con Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero y Matías Viña; mientras que en el mediocampo se perfilan Lucas Silva, Kendry Páez y Giuliano Galoppo. En ataque, las dudas pasan por quién acompañará a Joaquín Freitas, con opciones como Facundo Colidio o Maximiliano Salas.

Del otro lado, Atlético Tucumán llega con un presente más irregular. El equipo conducido por Julio César Falcioni no logró meterse en la zona de clasificación y se ubica en el puesto 13 de la Zona B con 11 puntos, lejos de los puestos de playoff.

Pese a eso, el “Decano” intentará dar el golpe en el Monumental y cortar la racha adversa. En su probable formación aparecen Luis Ingolotti; Ignacio Galván, Gastón Suso, Clever Ferreira y Maximiliano Villa en defensa; Leonel Vega y Lautaro Godoy en la contención; con Nicolás Laméndola, Franco Nicola y Renzo Tesuri más adelantados, dejando a Leandro Díaz como referencia ofensiva.

Horario y dónde ver River vs. Atlético Tucumán

El partido comenzará a las 18.30 y podrá verse a través de ESPN Premium

River vs. Atlético Tucumán: formaciones

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Lucas Silva, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza; Kendry Páez, Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.