Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 29 de abril

El dólar minorista cotizó este miércoles a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en Banco Nación, luego de una caída de $10 en la rueda del martes, que cortó con una racha de 4 ruedas al alza, y se encamina a cerrar una semana a la baja. En paralelo, el tipo de cambio mayorista -referencia clave del mercado- perforó los $1.400 y profundizó la tendencia descendente: cayó $13 y tocó los $1.391,5. Mientras que el blue se mantiene estable, los financieros acompañaron la evolución de las cotizaciones.
El Gobierno viene de la aprobación de la segunda revisión técnica del acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se espera que el directorio del organismo defina los detalles del desembolso por u$s1.000 millones. En material local, el Ejecutivo recibió el mal dato de inflación de marzo (3,4%) informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que el viernes también informó sobre una baja interanual de 4% en la capacidad instalada de la industria.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) interrumpió la dinámica de recomposición de reservas, que registraron una caída de casi u$s100 millones, a pesar de que la entidad volvió a cerrar con saldo comprador en el Mercado Libre de Cambios (MLC). El organismo terminó su participación en el MLC con una compra neta de u$s54 millones. Sin embargo, las reservas internacionales brutas se ubicaron en u$s46.088 millones, lo que implicó un descenso de u$s96 millones.
dólar blue billetes divisas
El dólar oficial se encamina a terminar abril al alza, luego de haber cerrado marzo a $1.405.
Stock
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense operó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotizó a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.391,5.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.839,5.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1498,03, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.435,60.
Dólar futuro
El dólar futuro cotizó a $1.405,5 para la compra y $1.406 para la venta.