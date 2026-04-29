29 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 29 de abril

La divisa operó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, y se encaminó a cerrar una semana a la baja. En paralelo, el tipo de cambio mayorista -referencia clave del mercado- perforó los $1.400 y profundizó la tendencia descendente.

Por
El dólar oficial sufre leves movimientos en la última semana de abril.

El dólar oficial sufre leves movimientos en la última semana de abril.

Pexels

El dólar minorista cotizó este miércoles a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en Banco Nación, luego de una caída de $10 en la rueda del martes, que cortó con una racha de 4 ruedas al alza, y se encamina a cerrar una semana a la baja. En paralelo, el tipo de cambio mayorista -referencia clave del mercado- perforó los $1.400 y profundizó la tendencia descendente: cayó $13 y tocó los $1.391,5. Mientras que el blue se mantiene estable, los financieros acompañaron la evolución de las cotizaciones.

El equipo de Caputo logró renovar el total de vencimientos de deuda en pesos.
Te puede interesar:

Deuda en pesos: el Gobierno logró la renovación de los vencimientos y sumó u$s700 millones

El Gobierno viene de la aprobación de la segunda revisión técnica del acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se espera que el directorio del organismo defina los detalles del desembolso por u$s1.000 millones. En material local, el Ejecutivo recibió el mal dato de inflación de marzo (3,4%) informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que el viernes también informó sobre una baja interanual de 4% en la capacidad instalada de la industria.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) interrumpió la dinámica de recomposición de reservas, que registraron una caída de casi u$s100 millones, a pesar de que la entidad volvió a cerrar con saldo comprador en el Mercado Libre de Cambios (MLC). El organismo terminó su participación en el MLC con una compra neta de u$s54 millones. Sin embargo, las reservas internacionales brutas se ubicaron en u$s46.088 millones, lo que implicó un descenso de u$s96 millones.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial se encamina a terminar abril al alza, luego de haber cerrado marzo a $1.405.

El dólar oficial se encamina a terminar abril al alza, luego de haber cerrado marzo a $1.405.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.391,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.839,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1498,03, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.435,60.

Dólar futuro

El dólar futuro cotizó a $1.405,5 para la compra y $1.406 para la venta.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial se tomó un descanso tras cuatro ruedas al alza.

Descanso para el dólar: cortó la tendencia alcista pero se mantuvo sobre los $1.400

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en abril.

El dólar se sostuvo al alza y trepó a $1.440 en el Banco Nación

El dólar oficial se movió al alza durante la semana.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 26 de abril

Cuánto cotiza el dólar hoy 25 de abril.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 25 de abril

La divisa estadounidense.

El dólar cerró la semana al alza y superó los $1.400

El dólar oficial sorprendió con su mayor salto del mes de abril.

Se despertó el dólar: anotó la mayor suba del mes y superó el techo de los $1.400

Rating Cero

Daniela Celis mostró a su nuevo novio.

Daniela Celis confirmó su nuevo romance tras su separación de Thiago Medina

Yipio, participante de Gran Hermano 2026.

¿Hay acomodo en Gran Hermano? Aseguran que la producción protege a Yipio

Milo J desembarca en el Tiny Desk con su cancionero latinoamericano. 

Explosión argentina en el Tiny Desk: Milo J llega con su disco "La vida era más corta"

Los usuarios en redes sociales no dejan de analizar cada like  y cada historia publicada por la famosa.

Pampita, envuelta en rumores de crisis: aseguran que se separó de Martín Pepa

Este 2026 está marcado por la diversidad de estilos desde el pop y el trap hasta el rock tradicional.

Premios Gardel 2026: con Lali, Cazzu y Milo J, se conoció la lista completa de nominados

La novia de Fede Bal bromeó con el asesinato de una mujer por su suegra y nombró a Carmen Barbieri.

Mario Pergolini y Evelyn Botto pidieron disculpas públicamente por el desafortunado comentario sobre un femicidio

últimas noticias

Bettina Angeletti y Manuel Adorni en la Expo Agro 2024. 

Quién es Bettina Angeletti, la esposa de Adorni, señalada por viajar en el avión presidencial

Hace 21 minutos
El Gobierno multó al sindicato ferroviario.

El Gobierno multó a La Fraternidad por $21.000 millones por no acatar una conciliación obligatoria

Hace 23 minutos
A nivel global, los mercados continúan a la espera de una resolución del conflicto en Medio Oriente.

El S&P Merval en dólares en bajó y perforó los 1.900 puntos

Hace 31 minutos
Poggio quedó en medio de la crítica de los usuarios y odontólogos.

Julieta Poggio rompió el silencio sobre el retoque estético dental: "Envidiosos"

Hace 38 minutos
Daniela Celis mostró a su nuevo novio.

Daniela Celis confirmó su nuevo romance tras su separación de Thiago Medina

Hace 40 minutos