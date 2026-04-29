Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 29 de abril

La divisa operó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, y se encaminó a cerrar una semana a la baja. En paralelo, el tipo de cambio mayorista -referencia clave del mercado- perforó los $1.400 y profundizó la tendencia descendente.

El dólar oficial sufre leves movimientos en la última semana de abril.

El dólar minorista cotizó este miércoles a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en Banco Nación , luego de una caída de $10 en la rueda del martes , que cortó con una racha de 4 ruedas al alza, y se encamina a cerrar una semana a la baja. En paralelo, el tipo de cambio mayorista -referencia clave del mercado- perforó los $1.400 y profundizó la tendencia descendente: cayó $13 y tocó los $1.391,5. Mientras que el blue se mantiene estable, los financieros acompañaron la evolución de las cotizaciones.

Deuda en pesos: el Gobierno logró la renovación de los vencimientos y sumó u$s700 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) interrumpió la dinámica de recomposición de reservas, que registraron una caída de casi u$s100 millones, a pesar de que la entidad volvió a cerrar con saldo comprador en el Mercado Libre de Cambios (MLC). El organismo terminó su participación en el MLC con una compra neta de u$s54 millones. Sin embargo, las reservas internacionales brutas se ubicaron en u$s46.088 millones, lo que implicó un descenso de u$s96 millones.

El dólar oficial se encamina a terminar abril al alza, luego de haber cerrado marzo a $1.405.

La divisa estadounidense operó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.391,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.839,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1498,03, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.435,60.

Dólar futuro

El dólar futuro cotizó a $1.405,5 para la compra y $1.406 para la venta.