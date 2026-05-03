Será rival de la Selección argentina en el Mundial 2026 y lo suspendieron de por vida por pegarle a un árbitro

Yazan Al-Arab integrará Jordania en la Copa del Mundo tras una carrera marcada por un escándalo disciplinario y una inesperada recuperación deportiva.

Yazan Al-Arab será uno de los futbolistas que enfrentará a la Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026 , luego de haber protagonizado uno de los episodios más polémicos de su trayectoria: una agresión a un árbitro que derivó en una suspensión de por vida en Malasia.

Pese al castigo, logró continuar su carrera fuera de ese país y volvió a su selección.

El defensor jordano Yazan Al-Arab recibió una pena de por vida en Malasia tras agredir a un juez.

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El zaguero de la Selección de Jordania supo reconstruirse tras aquel escándalo. Después de salir del fútbol malayo, retomó su carrera en Medio Oriente , recuperó continuidad y volvió a convertirse en una pieza importante dentro del seleccionado jordano.

Con experiencia internacional y más de 70 partidos con su país, llega al torneo como uno de los referentes de un plantel que buscará dar la sorpresa en su primera participación mundialista.

El hecho ocurrió a fines de 2023 , cuando defendía la camiseta de Selangor FC . Tras una eliminación en una copa local, el jugador reaccionó contra el árbitro Mohd Hasrol Mohd Amir al terminar el encuentro. Según el reporte disciplinario, insultó al juez, lo pateó y luego lo escupió . La federación local respondió con una sanción ejemplar : le prohibió participar de cualquier actividad vinculada al fútbol en Malasia.

La decisión tuvo impacto inmediato. Su club rescindió el contrato y el caso tomó repercusión internacional. Incluso surgió la posibilidad de una extensión global de la pena, algo que finalmente no ocurrió. Meses más tarde, Al-Arab pidió disculpas públicas, habló de una fuerte presión emocional y encontró una nueva oportunidad lejos de ese escenario. Pasó por Qatar y relanzó su carrera hasta regresar al seleccionado de Jordania, donde también llevó la cinta de capitán.

Cuándo juegan Argentina y Jordania por el Mundial 2026

El partido entre Argentina y Jordania está previsto para el 27 de junio de 2026 en Dallas, por la fase de grupos del Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. Jordania llega tras una clasificación histórica. Selló su boleto el 5 de junio de 2025 con una victoria 3-0 sobre Omán y aseguró su lugar entre los mejores de Asia.

jordania futbol Yazan Al-Arab dejó atrás una dura sanción y jugará el Mundial 2026.

En ese recorrido, Al-Arab fue uno de los líderes defensivos. Ahora tendrá la misión de contener a los atacantes argentinos en uno de los encuentros más atractivos de la zona.