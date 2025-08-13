Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 13 de agosto

La divisa norteamericana operó a $1.286,93 para la compra y $1.328,23 para la venta, mientras que el dólar blue subió $10 y ya está por arriba del precio del oficial.

El dólar oficial se mueve alrededor de los $1.300.

El dólar oficial cotizó este miércoles a $1.286,93 para la compra y $1.328,23 para la venta (en el Banco Nación a $1.285), tras una jornada de martes a la baja . En tanto, el blue se comercializó estable en torno a los $1.340 .

Tensa calma: el dólar volvió a caer en la previa de la licitación del Tesoro

El tipo de cambio retrocede en plena expectativa por la licitación del Tesoro Nacional, que enfrenta vencimientos por $15 billones , y de la publicación del dato de inflación de julio por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), ambos el próximo miércoles.

Con el envío de dinero del FMI, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, brindó una entrevista el jueves donde minimizó la fuerte suba semana del dólar y advirtió que "se trata de exagerar la situación desde ciertos lados" .

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $267,95 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28 .

dólar blue billetes divisas El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno. Stock

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.286,93 para la compra y $1.328,23 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.285 para la compra y $1.325 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.320 para la compra y $1.340 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.722,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1m317,66, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1318,06.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vendió a $1.345.