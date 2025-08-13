13 de agosto de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 13 de agosto

La divisa norteamericana operó a $1.286,93 para la compra y $1.328,23 para la venta, mientras que el dólar blue subió $10 y ya está por arriba del precio del oficial.

El dólar oficial se mueve alrededor de los $1.300.

El dólar oficial cotizó este miércoles a $1.286,93 para la compra y $1.328,23 para la venta (en el Banco Nación a $1.285), tras una jornada de martes a la baja. En tanto, el blue se comercializó estable en torno a los $1.340.

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.
Tensa calma: el dólar volvió a caer en la previa de la licitación del Tesoro

El tipo de cambio retrocede en plena expectativa por la licitación del Tesoro Nacional, que enfrenta vencimientos por $15 billones, y de la publicación del dato de inflación de julio por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), ambos el próximo miércoles.

Con el envío de dinero del FMI, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $267,95 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.286,93 para la compra y $1.328,23 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.285 para la compra y $1.325 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.320 para la compra y $1.340 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.722,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1m317,66, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1318,06.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vendió a $1.345.

