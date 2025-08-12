12 de agosto de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 12 de agosto

La divisa norteamericana operó a $1.288,43 para la compra y $1.329,82 para la venta, mientras que el dólar blue bajó $5 y ya convergió al precio del oficial.

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar opera al alza. El blue se mantiene estable.
El dólar arrancó la semana con leve alza

El tipo de cambio retrocede en plena expectativa por la licitación del Tesoro Nacional, que enfrenta vencimientos por $15 billones, y de la publicación del dato de inflación de julio por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), ambos el próximo miércoles.

Con el envío de dinero del FMI, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $269,54 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

El dólar oficial tuvo un leve repunte en el inicio de la semana.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.288,43 para la compra y $1.329,82 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.290 para la compra y $1.330 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.310 para la compra y $1.330 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.729.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.324,07, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.323,46.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vendió a $1.349.

