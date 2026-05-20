IR A
IR A

Natalie Weber cuestionó el discurso de Wanda Nara en los Martín Fierro: "Golpe bajo"

La panelista de Intrusos lloró al recordar sus problemas de salud y aseguró que las palabras de la conductora le cayeron "pésimo". "No merecemos un premio por pasar el cáncer", sostuvo.

Weber

Weber, contundente contra Wanda.

El premio Martín Fierro que recibió Wanda Nara como mejor conductora sigue generando repercusiones y, esta vez, quien salió al cruce fue Natalie Weber. La panelista, que superó dos veces un cáncer de mama, consideró un "golpe bajo" que la ex de Mauro Icardi haya mencionado la enfermedad en su discurso de agradecimiento.

Wanda Nara en los Martín Fierro 2026.
Te puede interesar:

Flor de la V reveló por qué Wanda Nara "se largó a llorar" en los Martín Fierro 2026

Durante la celebración de los premios de la televisión, la conductora subió al escenario para recibir su estatuilla y, a corazón abierto, habló sobre la leucemia que atraviesa. Sus palabras no pasaron desapercibidas.

Visiblemente afectada, la panelista, que se encontraba en vivo en Intrusos, rompió en llanto y dejó en claro que no le gustó la actitud de la flamante ganadora de la noche. "Me cayó pésimo", remarcó Weber, sin ocultar su malestar por los dichos de Wanda sobre el delicado momento de salud que vive.

natali weber

Weber se refirió a los dichos de la conductora como un "golpe bajo" y luego habló desde su experiencia personal, ya que padeció cáncer de mama. "A mí eso no me gustó. Yo lo pasé dos veces. Me parece que es banalizarlo. Me parece un golpe bajo porque los que pasamos por esa enfermedad no es que merecemos un premio por pasar el cáncer o tenerlo", señaló.

Tras sincerarse, y entre lágrimas, Weber fue consolada por su compañera Paula Varela. "Hablar de una enfermedad me pone mal", insistió.

Qué dijo Wanda Nara tras recibir el Martín Fierro

Una de las polémicas de los Martín Fierro fue cuando Wanda Nara subió a recibir el premio como mejor conductora y, en su discurso, habló sobre su trayectoria y la carrera que está construyendo a pesar de sus problemas de salud: "Soy una mujer que tiene leucemia y apuesta por los médicos de este país". "Tenemos los mejores profesionales y los mejores artistas. A veces nos lo creemos cuando nos dicen que no merecemos un lugar", aseguró.

wanda nara con el martin fierro

Si bien las emotivas palabras generaron empatía entre los televidentes, Ángel de Brito aseguró que los famosos que se encontraban en la ceremonia no aplaudieron a la conductora.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Suárez detalló con fotos y videos la vida familiar junto a Icardi y sus hijos.

La impactante declaración de la China Suárez en el juicio de Mauro Icardi y Wanda Nara por sus hijas

beto casella contra wanda nara: no pueden compararla con susana gimenez

Beto Casella contra Wanda Nara: "No pueden compararla con Susana Gimenez"

El exfutbolista respaldó a la conductora de Telefe que fue criticada por su Premio Martín Fierro.
play

"Ella genera...": el inesperado mensaje de Maxi López por el Martín Fierro a Wanda Nara

La mediática respondió con ironía y sin entrar en la disputa.

Una importante conductora apuntó contra el Martín Fierro para Wanda Nara: "Hace 27 años que trabajo"

Wanda, otra vez en el eje de la polémica.

Qué dirá Wanda Nara: Icardi le cumplió a la China Suárez su sueño máximo

Nora Colósimo rompió el silencio ante las críticas a su hija por el Martín Fierro.

La mamá de Wanda Nara se metió en la polémica por los Martín Fierro: "Hay muchas mujeres..."

últimas noticias

River se prepara para su próximo partido.

Cuándo vuelve a jugar River tras el empate con Bragantino por la Copa Sudamericana

Hace 30 minutos
Los directivos de la universidad suspendieron todas las actividades académicas hasta este jueves.

Apuñalaron a un estudiante dentro del campus de una universidad en Río Gallegos

Hace 35 minutos
El auto quedó totalmente calcinado.

Pánico en Manhattan por la explosión de un auto cerca del Toro de Wall Street

Hace 40 minutos
Resultados del Loto Plus del miércoles 20 de mayo de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3884 del miércoles 20 de mayo de 2026

Hace 44 minutos
Weber, contundente contra Wanda.

Natalie Weber cuestionó el discurso de Wanda Nara en los Martín Fierro: "Golpe bajo"

Hace 45 minutos