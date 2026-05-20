Natalie Weber cuestionó el discurso de Wanda Nara en los Martín Fierro: "Golpe bajo"

La panelista de Intrusos lloró al recordar sus problemas de salud y aseguró que las palabras de la conductora le cayeron "pésimo". "No merecemos un premio por pasar el cáncer", sostuvo.

El premio Martín Fierro que recibió Wanda Nara como mejor conductora sigue generando repercusiones y, esta vez, quien salió al cruce fue Natalie Weber. La panelista, que superó dos veces un cáncer de mama, consideró un "golpe bajo" que la ex de Mauro Icardi haya mencionado la enfermedad en su discurso de agradecimiento .

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Durante la celebración de los premios de la televisión, la conductora subió al escenario para recibir su estatuilla y, a corazón abierto, habló sobre la leucemia que atraviesa. Sus palabras no pasaron desapercibidas.

Visiblemente afectada, la panelista, que se encontraba en vivo en Intrusos, rompió en llanto y dejó en claro que no le gustó la actitud de la flamante ganadora de la noche. "Me cayó pésimo", remarcó Weber, sin ocultar su malestar por los dichos de Wanda sobre el delicado momento de salud que vive.

Weber se refirió a los dichos de la conductora como un "golpe bajo" y luego habló desde su experiencia personal, ya que padeció cáncer de mama. "A mí eso no me gustó. Yo lo pasé dos veces. Me parece que es banalizarlo. Me parece un golpe bajo porque los que pasamos por esa enfermedad no es que merecemos un premio por pasar el cáncer o tenerlo", señaló.

Tras sincerarse, y entre lágrimas, Weber fue consolada por su compañera Paula Varela. "Hablar de una enfermedad me pone mal", insistió.

Qué dijo Wanda Nara tras recibir el Martín Fierro

Una de las polémicas de los Martín Fierro fue cuando Wanda Nara subió a recibir el premio como mejor conductora y, en su discurso, habló sobre su trayectoria y la carrera que está construyendo a pesar de sus problemas de salud: "Soy una mujer que tiene leucemia y apuesta por los médicos de este país". "Tenemos los mejores profesionales y los mejores artistas. A veces nos lo creemos cuando nos dicen que no merecemos un lugar", aseguró.

wanda nara con el martin fierro

Si bien las emotivas palabras generaron empatía entre los televidentes, Ángel de Brito aseguró que los famosos que se encontraban en la ceremonia no aplaudieron a la conductora.