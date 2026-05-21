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Silbaron a Fito Páez durante su último show en el Movistar Arena: por qué se enojó la gente

El cantante se presentó en el estadio de Villa Crespo a sala llena y el público se mostró molesto en el inicio del show mientras él cantaba su último álbum, Novela. La respuesta del músico en pleno recital.

Fito Páez se presentó en el Movistar Arena y hubo quejas.

Fito Páez se presentó en el Movistar Arena y hubo quejas.

Joel Coroleu

El artista Fito Páez se presentó en el Movistar Arena en el marco de su gira Sale el sol tour 2026 para realizar un viaje por las canciones más emblemáticas de su carrera, pero fue silbado por la gente. ¿Por qué? Toco su último álbum llamado Novela y la gente quería los hits.

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Luego de años en los que recorrió los escenarios para cantar sus mejores discos en los aniversarios, decidió hacer una recopilación de lo mejor y presentarse. Pero también tenía previsto cantar piezas de su último trabajo que recibió buenas críticas.

Sin embargo, la gente se enojó y hubo videos que lo comprobaron: sucede que Fito cantó 25 temas que son de su último álbum Novela y luego prosiguió con sus hits más conocidos. Pero en esa primera parte, la gente consideró que no son tan conocidas y se quejó.

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“Lo chiflan a Fito Páez en el Movistar Arena mientras el tipo hace Novela entero que nadie canta, un bochorno”, escribió uno de los presentes. El mismo citó la crítica de Fito, quien respondió: “Los quiero escuchar allá atrás, silbaron muchísimo. Ahora a cantar. No te escucho man”.

Además, hay un video en el que se puede ver a la gente mirando el celular durante el show y no prestando atención. La queja tiene que ver con que el setlist integró las 25 canciones de Novela y luego cantó El amor después del amor, 11 y 6, La rueda mágica, Al lado del camino, Circo Beat, Brillante sobre el mic, Ciudad de pobres corazones, A rodar mi vida, Dar es dar, Mariposa tecknicolor, El diablo de tu corazón, Polaroid de locura ordinaria y cerró con Y dale alegría a mi corazón.

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