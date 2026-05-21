El show debe continuar: Romina Gaetani actuó tras ser atendida de urgencia en un hospital La actriz visitaba Carmen de Patagones en el marco de la gira de El divorcio del año. La obra debió postergarse por una hora y media, pero finalmente la ex Chiquititas y Soy gitano salió a escena. Agregar C5N en









Romina Gaetani fue llevada al hospital antes de salir a escena en Carmen de Patagones. Instagram @rominagaetani

La actriz Romina Gaetani despertó preocupación este miércoles en sus compañeros del elenco de la obra El divorcio del año y en el mundo del espectáculo en general luego de haberse descompensado poco antes de salir a escena, en el marco de una gira que la había llevado a la localidad bonaerense de Carmen de Patagones, donde debió ser atendida.

Según relataron periodistas de varios medios, la artista llegó muy alterada al hospital local, y debió ser estabilizada con suero.

La obra tenía prevista una doble función a las 19:30 y a las 21 en el Teatro España. La grilla se postergó durante una hora y media para darle tiempo a Gaetani a recomponerse y tener un descanso. Finalmente, salió a escena sin problema y los espectadores pudieron aplaudirla al cierre, porque el show debe continuar.

Qué le pasó a Romina Gaetani: los motivos de su descompensación Según informaron desde la obra, la actriz venía con complicaciones relacionadas al asma, por lo que se estaba haciendo nebulizaciones. Al llegar al teatro no se sentía bien por lo que llamaron a una ambulancia, y para una mayor tranquilidad fue trasladada al hospital local, donde le realizaron chequeos de rutina que no arrojaron ningún resultado preocupante.

Así, Gaetani continúa sin inconvenientes con la gira de El divorcio del año, con figuras como Fabián Vena, Juan Palomino, Ernestina Pais y Rocío Igarzábal, que se presentarán en los próximos días en General Roca, Cipolleti y Neuquén.

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