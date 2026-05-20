21 de mayo de 2026 Inicio
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Sobre el final, River empató 1 a 1 con Bragantino y quedó muy cerca de los octavos

El conjunto brasileño ganaba tranquilo con un cabezazo de Alix Vinícius y al equipo del Chacho le costaba generar acciones, hasta que en la última de la noche el pie de Lautaro Pereyra, tras un rebote, empató el partido. El grupo se definirá en la última fecha.

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River, en la última, se lo empató 1 a 1 a Bragantino con gol del juvenil  Lautaro Pereyra. 

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En un comienzo de partido con pocas aproximaciones a los arcos, River, con un equipo suplente, intentó controlar el juego de la mano de Juan Fernando Quintero. Sin embargo, durante la primera media hora, fueron pocos los ataques que progresaron hasta la puerta del área rival. Del otro lado, Bragantino tampoco pudo florearse y las emociones no llegaron a ningún arco.

Pasados los 30' las llegadas empezaron a aparecer y se lo perdió de manera increíble Ian Subiabre. El pibe ganó la posición entre los centrales y conectó de cabeza un centro preciso al corazón del área rival, pero su frentazo salió desviado por encima del travesaño en una chance clarísima para el Millonario.

A los 34' llegó el golpe para River. Isidro Pitta metió un centro desde la izquierda al segundo palo y Alix Vinícius apareció libre de marcas por la derecha. El defensor brasileño la empujó de cabeza desde el área chica para vencer a Franco Armani y clavar el gol que puso en ventaja a Bragantino en el Monumental.

El Millonario mostró reacción a los 37' con una chance clarísima desperdiciada. Giuliano Galoppo metió un centro picante al corazón del área y Maximiliano Salas se desmarcó, quedó solo y cabeceó desde muy cerca del arco, pero la pelota se fue desviada junto al palo derecho del arco de Cleiton.

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En un flojo primer tiempo, River se fue abajo en el marcador por el gol de Alix Vin&iacute;cius para Bragantino.

En un flojo primer tiempo, River se fue abajo en el marcador por el gol de Alix Vinícius para Bragantino.

Para el arranque del segundo tiempo se movieron los bancos de suplentes. En River Plate, el "Chacho" mandó a la cancha a Santiago Lencina por Ian Subiabre y a Lautaro Pereyra en reemplazo de Maximiliano Meza en busca de un cambio de aire para el equipo. En tanto, el DT de Bragantino mandó a la cancha a Rodriguinho en lugar de Lucas Barbosa.

Con más espacios por la ventaja, la visita empezó a crecer y acercarse más al arco de Franco Armani. A los 61' se salvó River Plate de contraataque tras un aviso peligroso de Bragantino. Isidro Pitta comandó la réplica rápida y asistió a José Herrera, quien sacó un potente zurdazo desde afuera del área grande, pero la pelota se abrió demasiado y se perdió por el sector izquierdo.

A los 65', Vágner movió el banco de suplentes Bragantino para refrescar el ataque y se produjo una segunda doble variante con el ingreso de Eduardo Sasha en reemplazo de Isidro Pitta, autor de la asistencia en el gol del equipo brasileño, mientras que Fernando entró a la cancha para ocupar el sector que dejó vacante el colombiano Henry Mosquera.

A los 68' volvió a avisar la visita, con una trepada peligrosa de Juninho Capixaba que se proyectó por la banda y sacó un fuerte remate con la zurda desde el sector izquierdo del área grande, pero la pelota se abrió demasiado y se perdió por el segundo palo del arco millonario. A los minutos, se produjo otro cambio en River, en el que salió Giuliano Galoppo e ingresó Lucas Silva.

A los 75' se lo perdió el local tras un avance conducido por Maximiliano Salas. El delantero asistió a Lautaro Pereyra, quien controló el balón afuera del área grande y sacó un derechazo potente que se abrió demasiado y se perdió cerca del palo derecho de Cleiton. Para refrescar el mediocampo, los entrenadores realizaron cambios. En River, Kendry Páez ingresó por Kevin Castaño con la intención de lograr mayor generación de juego en los últimos minutos. En tanto, en la visita, Ignacio Sosa sustituyó a Eric Ramires.

A los 87' Bragantino estuvo cerca del segundo tras la asistencia de Agustín Sant'Anna que mandó un centro llovido al corazón del área y Juninho Capixaba ganó arriba de cabeza, pero el frentazo fue defectuoso y se perdió por el sector izquierdo, lo que le dio una vida más a River, que metió su última variante a los 90', en la que ingresó Jonathan Spiff en reemplazo de Ulises Giménez.

Ya en el tiempo adicionado, en lo que fue la última jugada del encuentro, Juan Fernando Quintero sacó un remate envenenado desde afuera del área y el pibe Lautaro Pereyra estuvo atento al rebote del arquero de Bragantino y la mandó al fondo del arco. El empate se gritó con fuerza en el Monumental, donde el Millonario volverá a jugar por la última fecha del Grupo H contra Blooming la próxima semana.

Reviví el empate entre River y Bragantino por Copa Sudamericana

Embed - RIVER PLATE vs. RED BULL BRAGANTINO | HIGHLIGHTS | CONMEBOL SUDAMERICANA 2026

Cuándo vuelve a jugar River tras el empate con Bragantino por la Copa Sudamericana

El próximo encuentro de River será contra Belgrano, en el marco de la final del Torneo Apertura 2026. El cruce se llevará a cabo el domingo desde las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes y será especial, ya que el Millonario buscará el título 73 en su historia, mientras que el Pirata aspirará a consagrarse campeón por primera vez.

El último encuentro entre ambos equipos se produjo el 5 de abril, cuando River derrotó 3-0 a Belgrano en el Monumental por la fecha 13 de la Zona B del Apertura. En aquel partido, Tomás Galván convirtió un doblete para el Millonario, mientras que Facundo Colidio anotó el gol restante.

Tras este trascendental partido, el equipo de Eduardo Coudet tendrá poco descanso, pero recibirá a Blooming y cerrará su participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El partido se jugará el miércoles 27 de mayo a las 21:30.

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