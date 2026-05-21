72 años impecables: así fue la impresionante transformación de John Travolta La transformación más drástica y reciente de Travolta, la cual ha consolidado su imagen actual, se produjo cuando decidió abrazar la calvicie y lucir su cabeza totalmente rapada. Agregar C5N en









El actor mostró su nuevo look. GOOGLE

John Travolta sorprendió con una imagen renovada a sus 72 años, apostando por un look más sobrio con cabeza rapada y barba canosa.

El actor dejó atrás el estilo clásico que marcó su etapa de mayor popularidad y adoptó una estética más madura y natural.

Además del cambio físico, mantiene un estilo de vida activo ligado al entrenamiento, el baile y su pasión por la aviación.

Esta nueva etapa combina renovación personal, proyectos profesionales y una imagen que sigue generando impacto en Hollywood. John Travolta volvió a captar la atención del público tras mostrarse con una imagen renovada a sus 72 años durante sus recientes apariciones públicas. El recordado protagonista de Saturday Night Fever y Grease dejó atrás el estilo que marcó sus años de mayor popularidad y apostó por una estética más sobria y elegante, con la cabeza rapada y una barba canosa prolijamente cuidada, una decisión que fue ampliamente comentada por sus seguidores.

Este cambio físico se convirtió en una de las transformaciones más destacadas de su carrera reciente. Lejos de intentar sostener la imagen de galán juvenil, el actor eligió una apariencia más madura que resaltó sus rasgos y proyectó una imagen de mayor naturalidad. A esto se suma el buen estado físico que mantiene gracias al entrenamiento, el baile y un estilo de vida activo, elementos que siguen siendo parte de su identidad décadas después de convertirse en una estrella internacional.

JOHN TRAVOLTA NETFLIX GOOGLE

Más allá de la estética, esta nueva etapa también refleja una evolución personal y profesional. Travolta atraviesa un momento enfocado en nuevos proyectos, su vínculo con sus hijos y su histórica pasión por la aviación, una actividad que mantiene desde hace años. Su presente demuestra cómo logró combinar experiencia, autenticidad y renovación, consolidando una imagen que continúa generando interés dentro y fuera de Hollywood.

Cómo fue la increíble transformación de John Travolta La transformación de John Travolta a lo largo de los años se convirtió en una de las más llamativas de Hollywood. Desde su explosión de popularidad en los años 70, cuando imponía tendencia con su característico peinado oscuro y engominado, hasta su imagen actual, el actor atravesó distintas etapas estéticas que acompañaron tanto la evolución de su carrera como los cambios de la industria. Cada una de ellas mostró una faceta diferente, aunque siempre conservó el carisma que lo transformó en una figura icónica del cine.