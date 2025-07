Luis Caputo, sobre la fuerte suba del dólar: "El tipo de cambio flota, no sé por qué se enojan con nosotros"

En diálogo con el canal de streaming Carajo, Caputo le restó importancia a la suba del dólar oficial y recordó valores anteriores: "No es nada que no hayamos vivido durante este Gobierno. Se trata de exagerar la situación desde ciertos lados pero ya en febrero de 2024, el tipo de cambio llegó más o menos a estos niveles y en julio de 2024 lo mismo. Llegó a $1.400 y decían que no íbamos a llegar a un acuerdo con el FMI y que nos habíamos peleado".

"Después bajó y luego volvió a pasar lo mismo en marzo. Ahora, para muchos ante la incertidumbre política, algunos deciden cubrirse. No es nada que no hayamos esperado y de hecho el Presidente lo dijo en más de una oportunidad. El tipo de cambio flota y quiere decir que puede bajar o subir. Al que le parece caro venderá y al que le parece barato comprará. No sé por qué se enojan con nosotros", agregó en esta línea.

En tanto, señaló que el Palacio de Hacienda busca que la suba del dólar no se traslade a los precios: "Nuestro foco es la inflación y siempre vamos a estar focalizados en que la oferta y la demanda de dinero estén lo más equilibrada posible y si hay alguna distorsión, el Central tiene las herramientas para absorber los pesos necesarios para equilibrar esto. Si aún subiera el tipo de cambio, que no se refleje en precios. El Banco Central interviene en el techo o en el piso de la banda, no hay otra intervención".

