IR A
IR A

La polémica: cómo fue la filtración de la ganadora del Martín Fierro en conducción femenina

Antes de la premiación se había conocido que Wanda Nara iba a ganar el premio, algo que terminó sucediendo y estalló la polémica.

Ganadora del Martín Fierro con anticipación.

Ganadora del Martín Fierro con anticipación.

  • Se filtró antes de la ceremonia el nombre de la ganadora de Mejor Conducción Femenina en los Premios Martín Fierro y se desató la polémica por la confidencialidad de las votaciones.
  • Wanda Nara se quedó con la estatuilla por su trabajo en MasterChef Celebrity.
  • La decisión generó debate porque compartía terna con Verónica Lozano y Georgina Barbarossa, dos de las principales candidatas.
  • La filtración y el resultado reavivaron cuestionamientos hacia APTRA sobre la transparencia y el sistema de votación.

La entrega de los Premios Martín Fierro volvió a quedar envuelta en la polémica luego de que se filtrara, horas antes de la ceremonia, el nombre de la ganadora en la categoría de Mejor Conducción Femenina. Las versiones comenzaron a circular entre periodistas y figuras del espectáculo, generando cuestionamientos sobre la confidencialidad de las votaciones y reavivando el debate sobre el funcionamiento interno de la premiación.

Georgina Barbarossa, Moria Casán y Carmen Barbieri en el escenario de los Martín Fierro 2026.
Te puede interesar:

Georgina Barbarossa, Moria Casán y Carmen Barbieri protagonizaron un icónico momento en los Martín Fierro 2026

Finalmente, la estatuilla quedó en manos de Wanda Nara por su trabajo en MasterChef Celebrity. La decisión generó opiniones divididas dentro del ambiente televisivo, especialmente porque compartía terna con conductoras como Verónica Lozano y Georgina Barbarossa, quienes aparecían entre las favoritas por su trayectoria y presencia diaria en la pantalla.

wanda nara martin fierro

La discusión rápidamente se trasladó a los programas de espectáculos y las redes sociales, donde distintas figuras cuestionaron tanto la filtración previa como los criterios de elección. El episodio volvió a poner bajo la lupa a APTRA y reabrió el debate sobre la transparencia y el peso de las decisiones detrás de los premios más importantes de la televisión argentina.

Cómo fue la filtración de la próxima ganadora del Martín Fierro en Conducción Femenina

El escándalo alrededor de los Premios Martín Fierro comenzó incluso antes de la ceremonia, cuando empezó a circular en redes sociales y programas de espectáculos el nombre de la supuesta ganadora en la categoría de Conducción Femenina. La filtración tomó fuerza rápidamente y generó cuestionamientos sobre la confidencialidad de las votaciones, instalando un clima de tensión en la previa de la gala.

wanda nara con el martin fierro

La polémica creció todavía más cuando Moria Casán hizo referencia al tema y dejó entrever que el resultado ya era conocido por gran parte del ambiente. El nombre de Wanda Nara, reconocida por su trabajo en MasterChef, aparecía como la principal señalada para quedarse con la estatuilla, algo que finalmente terminó confirmándose durante la entrega.

La situación despertó reacciones entre seguidores, periodistas y figuras de la televisión, especialmente porque compartía categoría con conductoras de amplia trayectoria como Verónica Lozano y Georgina Barbarossa. La filtración previa reabrió el debate sobre el sistema de votación y la transparencia dentro de APTRA, transformando una noche de celebración en uno de los temas más comentados del espectáculo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

18 mundiales cubiertos por la leyenda del periodismo deportivo.

El conmovedor homenaje a Macaya Márquez en los Martín Fierro: "Yo tuve mucha suerte"

Wanda Nara, ganadora del Martín Fierro a Mejor Conductora Femenina.

El emotivo discurso de Wanda Nara sobre la leucemia tras ganar el Martín Fierro

Wanda Nara, en el centro de la polémica por los Martín Fierro.

Polémica por los Martín Fierro: reconocido conductor habló de irregularidades por el premio a Wanda Nara

Weber, contundente contra Wanda.

Natalie Weber cuestionó el discurso de Wanda Nara en los Martín Fierro: "Golpe bajo"

El youtuber estaría a punto de bajarse del programa de Telefe con Marley por el Mundial 2026.

Ian Lucas estaría a punto de abandonar Telefe: "Me voy donde me valoran"

Wanda Nara en los Martín Fierro 2026.
play

Flor de la V reveló por qué Wanda Nara "se largó a llorar" en los Martín Fierro 2026

últimas noticias

Lionel Scaloni analizar llevar a un jugador N°27

Lionel Scaloni llevaría al Mundial 2026 un jugador 27: quién sería el elegido

Hace 12 minutos
Nicolás Otamendi tiene acordado firmar un contraro por 18 meses con River.

Después del Mundial 2026, Otamendi será jugador de River

Hace 18 minutos
La artista comentó el estado de su salud en su reingreso

Andrea del Boca rompió el silencio y dio detalles sobre su salud tras volver a Gran Hermano

Hace 25 minutos
La medida responde a trabajos de renovación del sistema de señalamiento.

Atención: una línea de tren funcionará con servicio limitado el fin de semana largo

Hace 37 minutos
Paula Chaves hablo sobre una decisión íntima que tomaron con Pedro Alfonso, su marido.

"Fue una daga en el pecho": el duro momento de Paula Chaves y Pedro Alfonso tras una fuerte decisión

Hace 59 minutos