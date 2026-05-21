La polémica: cómo fue la filtración de la ganadora del Martín Fierro en conducción femenina Antes de la premiación se había conocido que Wanda Nara iba a ganar el premio, algo que terminó sucediendo y estalló la polémica. Agregar C5N en









Ganadora del Martín Fierro con anticipación.

Se filtró antes de la ceremonia el nombre de la ganadora de Mejor Conducción Femenina en los Premios Martín Fierro y se desató la polémica por la confidencialidad de las votaciones.

Wanda Nara se quedó con la estatuilla por su trabajo en MasterChef Celebrity.

La decisión generó debate porque compartía terna con Verónica Lozano y Georgina Barbarossa, dos de las principales candidatas.

La filtración y el resultado reavivaron cuestionamientos hacia APTRA sobre la transparencia y el sistema de votación. La entrega de los Premios Martín Fierro volvió a quedar envuelta en la polémica luego de que se filtrara, horas antes de la ceremonia, el nombre de la ganadora en la categoría de Mejor Conducción Femenina. Las versiones comenzaron a circular entre periodistas y figuras del espectáculo, generando cuestionamientos sobre la confidencialidad de las votaciones y reavivando el debate sobre el funcionamiento interno de la premiación.

Finalmente, la estatuilla quedó en manos de Wanda Nara por su trabajo en MasterChef Celebrity. La decisión generó opiniones divididas dentro del ambiente televisivo, especialmente porque compartía terna con conductoras como Verónica Lozano y Georgina Barbarossa, quienes aparecían entre las favoritas por su trayectoria y presencia diaria en la pantalla.

wanda nara martin fierro

La discusión rápidamente se trasladó a los programas de espectáculos y las redes sociales, donde distintas figuras cuestionaron tanto la filtración previa como los criterios de elección. El episodio volvió a poner bajo la lupa a APTRA y reabrió el debate sobre la transparencia y el peso de las decisiones detrás de los premios más importantes de la televisión argentina.

Cómo fue la filtración de la próxima ganadora del Martín Fierro en Conducción Femenina El escándalo alrededor de los Premios Martín Fierro comenzó incluso antes de la ceremonia, cuando empezó a circular en redes sociales y programas de espectáculos el nombre de la supuesta ganadora en la categoría de Conducción Femenina. La filtración tomó fuerza rápidamente y generó cuestionamientos sobre la confidencialidad de las votaciones, instalando un clima de tensión en la previa de la gala.

wanda nara con el martin fierro La polémica creció todavía más cuando Moria Casán hizo referencia al tema y dejó entrever que el resultado ya era conocido por gran parte del ambiente. El nombre de Wanda Nara, reconocida por su trabajo en MasterChef, aparecía como la principal señalada para quedarse con la estatuilla, algo que finalmente terminó confirmándose durante la entrega. La situación despertó reacciones entre seguidores, periodistas y figuras de la televisión, especialmente porque compartía categoría con conductoras de amplia trayectoria como Verónica Lozano y Georgina Barbarossa. La filtración previa reabrió el debate sobre el sistema de votación y la transparencia dentro de APTRA, transformando una noche de celebración en uno de los temas más comentados del espectáculo.