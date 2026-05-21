21 de mayo de 2026 Inicio
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La grave denuncia del técnico de San Lorenzo tras el empate de Santos: "Me insultaron y pegaron"

Gustavo Álvarez afirmó que cuando se dirigía a la conferencia de prensa fue agredido por la hinchada local. El club ya hizo la presentación formal en Conmebol y emitieron un comunicado: “Es lamentable seguir soportando este tipo de provocaciones”.

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Según explicó el presidente de San Lorenzo

Según explicó el presidente de San Lorenzo, Álvarez fue agredido por una persona que lo trató de "argentino racista".

El técnico de San Lorenzo, Gustavo Álvarez, hizo una grave denuncia en conferencia de prensa tras el empate con Santos en Brasil por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Aseguró que fue agredido por la hinchada local y el club argentino hizo la presentación formal ante Conmebol.

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Según explicó, la secuencia se dio cuando el entrenador se dirigía hacia la conferencia de prensa y, al llegar, se quejó por lo sucedido. “Pido, por favor, que la próxima vez no hagan pasar al DT visitante entre la torcida, porque me insultaron y me pegaron antes de venir a la conferencia”, aseguró y agregó: "Me expuse a un golpe en la cabeza e insultos. No es una crítica a nadie, simplemente lo digo para que se tomen las medidas para que empiece y termine todo bien".

Al mismo tiempo, consideró que “no es necesario” y que comprende el disgusto de la gente, “pero no tengo por qué sufrirlo yo”. La agresión se enmarca en el enojo de los simpatizantes del Peixe, quienes ganaban 2 a 0 y el Ciclón logró igualarlo sobre el final, dejando al equipo paulista último del grupo sin victorias y muy comprometido para la última fecha.

Por su parte, el presidente del conjunto de Boedo, Sergio Costantino, ratificó la agresión a Álvarez y detalló que “logró esquivarlo, pero también le dijeron 'argentino racista', así que hicimos la denuncia”. Al mismo tiempo, el dirigente se presentó personalmente ante las autoridades de seguridad y los oficiales del partido de la Conmebol para dejar constancia formal de lo ocurrido.

El comunicado de San Lorenzo en repudio a la agresión a Gustavo Álvarez

Luego de que se hiciera pública la agresión a Gustavo Álvarez, San Lorenzo emitió un comunicado en repudio a lo sucedido con su entrenador. “Repudiamos enérgicamente las agresiones tanto verbales como físicas que recibieron desde hinchas de Santos hasta nuestro director técnico Gustavo Álvarez”, escribieron y agregaron: "Es lamentable seguir soportando este tipo de provocaciones y agresiones que tienen como único objetivo generar una reacción también violenta”.

Además, señalaron que “todos los hechos fueron denunciados personalmente” por el presidente Sergio Costantino ante las autoridades de seguridad y los oficiales del partido de Conmebol.

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San Lorenzo empató ante Santos y quedó a un paso de la clasificación a octavos en Copa Sudamericana

Más allá del escándalo, San Lorenzo igualó 2 a 2 frente a Santos en Brasil, correspondiente a la quinta fecha de la Copa Sudamericana, y mantuvo el primer lugar del Grupo D, dependiendo de sí mismo para clasificar a los octavos de final.

El conjunto brasileño comenzó ganando desde el arranque con el tanto de Gabriel Bontempo y sobre el final del primer tiempo estiró la diferencia con Barbosa. Sin embargo, en la segunda parte, el Ciclón logró la igualdad de la mano de Mathías De Ritis y Rodrigo Auzmendi.

En el cierre de la fase de grupos, los de Boedo recibirán a Deportivo Recoleta en el estadio Pedro Bidegain el martes 26 de mayo desde las 21:30.

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