21 de mayo de 2026 Inicio
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Pasó por grandes clubes de Europa y se convirtió en el primer futbolista multimillonario del Reino Unido: quién es

Fue uno de los mejores jugadores de la historia de su país y construyó una inmensa fortuna una vez que se retiró del fútbol.

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Brilló como jugador y ahora lo hace como empresario ¿Quién es?

Brilló como jugador y ahora lo hace como empresario ¿Quién es?

  • Jugó en el Real Madrid y Manchester United. Además, fue capitán de la Selección de Inglaterra y enfrentó a Argentina en los mundiales de 1998 y 2002.

  • Está casado con una ex estrella de la música pop de la década del 90 y principios de los 2000.

  • Es uno de los propietarios del club en donde juegan actualmente Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

  • Su fortuna supera los 1.000 millones de libras esterlinas y se posiciona más arriba que la de personalidades como el rey Carlos o Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1.

David Beckham y su esposa Victoria, ex Spice Girl, fueron noticia la última semana al aparecer en el segundo puesto de la lista anual de ricos del Sunday Times, que rankea a las personas más adineradas del Reino Unido. De esta manera, se convirtió en el primer deportista multimillonario de Gran Bretaña. El primer puesto de la lista se lo lleva el ex director de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone y su familia, con una fortuna que sobrepasa los 2.000 millones de libras.

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La familia Beckham ha gestionado de manera excelente sus inversiones y duplicó su patrimonio en comparación al año anterior. Pasando de 500 millones de libras esterlinas en 2025 a 1.158 millones en 2026. Sus negocios están distribuidos en varias industrias estratégicas como la del fútbol o la de la moda. En estos últimos años incurrieron también en la parte inmobiliaria y llegaron hasta el sector alimenticio, con su marca de snacks saludables a base de miel “Beeup”.

Sin dudas el activo más importante de su fortuna es el Inter Miami, franquicia estadounidense que fundó el ex futbolista inglés junto al empresario Jorge Mas en 2018. Los primeros años no fueron fáciles debido a que el equipo era de los peores de la liga. Todo cambió en junio de 2023 con la llegada del flamante campeón del mundo Lionel Messi. Con él arribaron otras estrellas de calibre mundial como Luis Suarez o Rodrigo De Paul. El club creció desde lo futbolístico y se consagró campeón múltiples veces, lo que disparó el valor de la franquicia. Actualmente Beckham posee el 26% de las acciones del Inter cuyo valor total sobrepasa los 1.400 millones de dólares.

Beckham y Messi
Beckham festeja junto a Messi el tÍtulo de la MLS 2025

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Qué ex futbolista se convirtió en el primer multimillonario del Reino Unido relacionado a ese deporte

David Beckham, quien supo ser figura del Real Madrid y capitán de Inglaterra, logró algo que ningún otro deportista británico había logrado antes, alcanzar los 1.000 millones de libras esterlinas de patrimonio. En conjunto con su esposa, la ex cantante de las Spice Girls Victoria Beckham, se han destacado por realizar buenas decisiones a la hora de invertir. Logrando duplicar su fortuna con respecto al año pasado. Entre sus negocios se destacan:

  • La copropiedad del Inter Miami de Lionel Messi, último campeón del fútbol estadounidense.

  • Victoria Beckham Holdings Limited, empresa con presencia en el mundo de la moda y belleza.

  • Propiedades de alto valor tanto en Inglaterra como en Estados Unidos.

  • Beeup, marca de snacks saludables a base de miel.

Con un patrimonio total de 1.158 millones de libras esterlinas, ocupan el segundo lugar de la Rich List del periódico británico Sunday Times, solo por detrás del ex propietario de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone. La fortuna de David y Victoria parece no tener techo y es probable que en los últimos años siga creciendo como lo viene haciendo.

Beckham y Victoria
David y Victoria Beckham en un evento de su marca

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