Paula Chaves contó una anécdota sobre un exnovio y generó polémica: "Re migajera"

La conductora no reveló el nombre, pero todo indica que se refería al polista Facundo Pieres. Luego de narrar el episodio, fue cuestionada por sus compañeras.

Paula Chaves suele mantener un perfil reservado, pero recientemente sorprendió al revelar algunas intimidades de sus relaciones amorosas que generaron polémica. Durante su conducción en el programa Tapados de Laburo, la conductora recordó una situación vivida con una expareja que probablemente ella preferiría dejar en el pasado.

En medio del escritorio y rodeada de sus compañeros que escuchaban con cara de asombro, la modelo comenzó a contar: "Quise volver con un novio que tenía en Lobos que jugaba un deporte con caballos y palos". Aunque lo hizo con cuidado y sin dar demasiadas pistas, todo indicaba que se refería al polista Facundo Pieres.

Continuó contando que ella le dijo: "Voy a tu casa". Sin embargo, él le respondió: "No, estoy con una chica". Lejos de dar marcha atrás, ella insistió: "No me importa, voy igual".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/xcjlsj/status/2057180054723952803&partner=&hide_thread=false Paula chaves y su anecdota migajera con su ex polista SERA PIERES ?



"Le mandé un mensaje, le dije que iba para su casa y me dijo que no vaya porque estaba con una chica. Fui hasta la puerta de su barrio cerrado y le decía que se vaya la chica porque quería entrar." pic.twitter.com/qngpIHDXZD — bad girl (@xcjlsj) May 20, 2026

"Fui hasta la puerta del barrio cerrado donde vivía y le mandé un mensaje diciéndole: 'Decile a ella que se vaya, que ya llegué yo. Quiero entrar'", recordó entre risas sobre la historia de amor con su exnovio.

Luego reconoció que no debió hacer eso. "Su casa estaba como a 4 kilómetros porque vivía en un campo en Lobos", se sinceró. "Re migajera, amiga", le comentaron sus compañeras Cami Fortunato y Luli González, pero Paula redobló: "Había sido mi novio de tres años, yo quería recuperarlo porque le había hecho mucho mal y lo había perdido".

Un exvínculo que le generó problemas

La conductora y el polista mantuvieron un noviazgo entre 2008 y 2010. Actualmente no tienen ningún vínculo, pero su historia tomó posición en la escena mediática en los últimos años porque fue el detonante que hizo que Chaves y Zaira Nara dejaran de ser amigas.

El escándalo estalló cuando Zaira comenzó a salir con Pieres. Aunque Paula aclaró que su noviazgo con el polista había terminado hace varios años y que ella estaba felizmente en pareja, según trascendió, el problema inició por una "deslealtad" por parte de Nara, quien era parte de la familia Alfonso-Chaves como madrina de una de las hijas del matrimonio.

El tema volvió a ser tendencia luego de que se confirmara la separación de Zaira y Pieres. Ante esto, la conductora de Olga fue consultada por la prensa y respondió que no tenía por qué meterse, y que no tenía nada que ver con el presente amoroso de su expareja.