Incómodo: es argentina y se volvió viral por revelar el detalle en los baños de China Una turista que estaba visitando el país asiático se sorprendió con los particulares toilettes de sus espacios públicos y el registro ya tiene miles de reproducciones. Por Agregar C5N en









Este video sobre los particulares baños de China se hizo viral: por qué nos parecen tan raros. Captura TikTok

Una tiktoker argentina se volvió viral después de mostrar cómo son muchos baños públicos en China. El video sorprendió por la presencia mayoritaria de letrinas de loza al ras del suelo. La publicación generó miles de comentarios entre usuarios que hablaron del choque cultural y de la incomodidad del sistema. Aunque muchos asociaron el formato exclusivamente con Asia, otros recordaron haber visto instalaciones similares en Sudamérica. Viajar a China puede significar enfrentarse a costumbres y escenas que para muchos turistas occidentales resultan completamente ajenas, aunque el momento de mayor sorpresa no siempre aparece frente a un rascacielos o una innovación tecnológica. En las últimas horas, una argentina se volvió viral en redes sociales después de compartir el detalle de los baños públicos chinos que más impacto le generó durante su estadía en el país asiático.

La joven publicó un video en TikTok mientras recorría un sanitario público que, según mostró, tenía una apariencia similar a la de cualquier aeropuerto moderno: espacios amplios, limpieza y varias filas de cubículos. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando comenzó a abrir las puertas y descubrió que la mayoría de los sectores no contaban con inodoros tradicionales como los que predominan en Argentina y gran parte de Occidente.

Metro Beijing, China Mapa y Mochila

Incómodo: es argentina y se volvió viral por revelar el detalle en los baños de China “Les voy a mostrar algo que a mí me impresionó muchísimo la primera vez que vine”, comentó la tiktoker mientras mostraba que solo dos cabinas tenían sanitarios convencionales. El resto estaba identificado con otro símbolo y escondía las conocidas letrinas de loza instaladas al ras del piso, un formato habitual en distintos países asiáticos.

“Estos son los baños que suelen utilizar acá para todo”, explicó la joven, todavía sorprendida por una costumbre que para millones de personas forma parte de la vida cotidiana. El video rápidamente acumuló reproducciones y abrió una discusión entre quienes consideraron incómodo ese sistema y quienes señalaron que no se trata de una práctica exclusiva de China.

Viral china Captura TikTok @dafgagliardi Entre los comentarios aparecieron usuarios de distintas partes de Sudamérica que recordaron experiencias similares. “Yo alcancé a ir a la escuela primaria en Neuquén con esos baños”, escribió una usuaria, mientras otras personas contaron haber visto instalaciones parecidas en Uruguay y en zonas rurales de distintos países. Más allá de las diferencias culturales, gran parte de las reacciones giró alrededor de la incomodidad física que supone utilizar ese tipo de sanitarios. “Me duelen las rodillas de solo verlo” y “esas son las reales sentadillas” fueron algunos de los mensajes más repetidos entre los internautas, que transformaron el hallazgo en uno de los videos virales más comentados de las últimas horas.