Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 7 de septiembre

La divisa oficial opera a los mismos valores del viernes: $1.344,41 para la compra y $1.386,80 para la venta. El blue se comercializa también por arriba de los $1.300.

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar oficial cotiza a $1.344,41 para la compra y $1.386,80 para la venta, en una jornada de domingo sin movimiento cambiario, por lo que se mantiene la cifra del viernes, en el cierre de la semana donde el Gobierno comenzó la intervención en el mercado de cambios luego de que haya rozado el techo de la banda impuesta por el Ministerio de Economía. Mientras tanto, los mercados miran con atención lo que ocurra en las elecciones legislativas bonaerenses. Por otro lado, la divisa en el Banco Nación sube $5 y opera a $1.380; mientras que el blue se comercializa a $1.370.

"El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento", publicó el martes en su cuenta de X el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en lo que es una medida intempestiva de la administración libertaria a semanas de las legislativas nacionales de octubre, claves para el futuro político del presidente Javier Milei.

Tras las críticas, Quirno rechazó de manera categórica que el Gobierno hubiera modificado el régimen cambiario o la política de bandas vigente. "No hay ninguna rotura del esquema cambiario, no hay ninguna rotura del esquema de bandas. Nosotros seguimos. El Banco Central seguirá comprando pesos en el tope de la banda, seguirá vendiendo pesos en el piso de la banda. Eso nada ha cambiado", planteó en diálogo con A24, y apuntó: "Esto hay que situarlo en el contexto preelectoral que estamos viviendo, donde tenemos una oposición que ha decidido hacerle la guerra a los argentinos".

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $326,52 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

Dólares billetes dólar blue
Expectativa por la reacción del dólar de los mercados a las elecciones bonaerenses.

Expectativa por la reacción del dólar de los mercados a las elecciones bonaerenses.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.344,41 para la compra y $1.386,80 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.340 para la compra y $1.380 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.350 para la compra y $1.370 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.355.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.794.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.387,05, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.385,35.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.391.

