Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 5 de octubre

El oficial opera a $1.402,71 para la compra y $1.454,85 para la venta tras una semana en la que la divisa acumuló una suba de $100. Las miradas están puestas en Washington, donde Caputo se reúne con Bessent para ultimar detalles del swap por u$s20 mil millones.

A tres semanas de las elecciones legislativas

A tres semanas de las elecciones legislativas, crece la expectativa sobre lo que ocurra con el dólar.

El dolar cotiza arriba de los $1.400 a tres semans de las elecciones legislativas.
El dólar oficial cotiza en $1.450 a tres semanas de las elecciones legislativas

Por su parte, el dólar en el Banco Nación cotiza a $1.450, mientras que el blue se comercializa en torno a los $1.440.

El dólar oficial se mueve cerca del techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

Mientras tanto, el Gobierno confirmó que la compra de dólar oficial se podrá realizar únicamente a través de bancos y agencias de cambio autorizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), al tiempo que señaló que no existieron nuevas medidas sino una aclaración de "interpretación errónea". Esto deja afuera a las billeteras virtuales, que venían ofreciendo la transacción.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $394,57 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.402,71 para la compra y $1.454,85 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.424,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.885.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.525,12, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.498,81.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.454.

