Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 5 de octubre

El dólar oficial hoy cotiza a $1.402,71 para la compra y $1.454,85 para la venta en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, por lo que se mantienen los mismos valores del cierre del viernes. En la semana donde la divisa acumuló una suba de $100, el foco está puesto en la reunión que el ministro de economía, Luis Caputo, mantendrá en Washington con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, para ultimar detalles del swap por u$s20 mil millones.
Por su parte, el dólar en el Banco Nación cotiza a $1.450, mientras que el blue se comercializa en torno a los $1.440.
Al Gobierno, envuelto en un escándalo político la denuncia contra el diputado José Luis Espert, le quedan tres semanas hasta las elecciones legislativas nacionales, donde el nivel de reservas para contener el valor del billete verde es la principal preocupación.
dólar blue billetes divisas dólares
El dólar oficial se mueve cerca del techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.
Pexels
En un octubre caliente, sigue vigente la medida anunciada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) de reinstaurar parcialmente el cepo y anunciar que aquellas personas que compren dólar oficial, no podrán operar con los financieros por los siguientes 90 días, una medida que amplió la brecha entre la cotización de la divisa oficial y los dólares MEP y contado con liquidación (CCL).
Mientras tanto, el Gobierno confirmó que la compra de dólar oficial se podrá realizar únicamente a través de bancos y agencias de cambio autorizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), al tiempo que señaló que no existieron nuevas medidas sino una aclaración de "interpretación errónea". Esto deja afuera a las billeteras virtuales, que venían ofreciendo la transacción.
En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $394,57 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotizó a $1.402,71 para la compra y $1.454,85 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense operó a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotizó a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.424,5.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.885.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.525,12, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.498,81.
Dólar futuro
El dólar futuro se vendió a $1.454.