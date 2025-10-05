Días Perfectos llegó a Netflix: de qué se trata la película aclamada por el publico y la crítica

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming y son furor en cuestión de minutos, convirtiéndola en la más consumida del mundo entero. Asimismo, los suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente en los últimos meses de 2025.
Ahora llegó a la gran N roja, un gran lanzamiento japonés de 2023, se trata de la película Días perfectos, con un fuerte mensaje que atravesó a todos los televidentes que ya la disfrutaron en Netflix. Una producción excepcional que mezcla drama y comedia de manera brillante, con un elenco destacado que la hace aún más atrapante. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas.
Sinopsis de Días Perfectos, la película con un fuerte mensaje que llegó a Netflix
Hirayama (Koji Yakusho) parece perfectamente satisfecho con su sencilla vida de limpiador de retretes en Tokio. Fuera de su estructurada rutina diaria, disfruta de su pasión por la música y los libros. Además le fascinan árboles, los que disfruta fotografiando. Sin embargo, una serie de encuentros inesperados le van revelando poco a poco más cosas sobre su pasado y las razones por las que la sencillez de su vida cotidiana parece darle la felicidad que ansía.
dias-perfectos-top-criticas-resenas-calificaciones
Tráiler de Días Perfectos
Embed - Días Perfectos | Tráiler Oficial | Subtitulado