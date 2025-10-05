Días Perfectos llegó a Netflix: de qué se trata la película aclamada por el publico y la crítica Un lanzamiento de Japón de 2023, lleno de drama y comedia atrapó a los suscriptores de la gran N roja.







Días perfectos, un estreno extranjero que no te podés perder en Netflix.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming y son furor en cuestión de minutos, convirtiéndola en la más consumida del mundo entero. Asimismo, los suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente en los últimos meses de 2025.

Ahora llegó a la gran N roja, un gran lanzamiento japonés de 2023, se trata de la película Días perfectos, con un fuerte mensaje que atravesó a todos los televidentes que ya la disfrutaron en Netflix. Una producción excepcional que mezcla drama y comedia de manera brillante, con un elenco destacado que la hace aún más atrapante. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas.

Sinopsis de Días Perfectos, la película con un fuerte mensaje que llegó a Netflix Hirayama (Koji Yakusho) parece perfectamente satisfecho con su sencilla vida de limpiador de retretes en Tokio. Fuera de su estructurada rutina diaria, disfruta de su pasión por la música y los libros. Además le fascinan árboles, los que disfruta fotografiando. Sin embargo, una serie de encuentros inesperados le van revelando poco a poco más cosas sobre su pasado y las razones por las que la sencillez de su vida cotidiana parece darle la felicidad que ansía.

Tráiler de Días Perfectos Embed - Días Perfectos | Tráiler Oficial | Subtitulado

Reparto de Días Perfectos Wim Wenders

Kji Yakusho como Hirayama

como Hirayama Aoi Yamada como Aya

como Aya Arisa Nakano como Niko

como Niko Min Tanaka como Homeless

como Homeless Hairi Katagiri como Girl on Phone

como Girl on Phone Inuko Inuyama como Bookstore Owner

como Bookstore Owner Sayuri Ishikawa como Mama dias