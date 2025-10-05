Tiene 14 capítulos, está en Netflix y todos dicen que es una serie muy entretenida Se estrenó a fines de septiembre y enseguida se posicionó entre lo más visto de la plataforma de streaming. Con dosis de drama y comedia, cuenta la historia de dos grupos de adolescentes que se enfrentan dentro de una escuela.







Esta serie italiana está ambientada en una escuela de Pisa. Netflix

Tras un mes cargado de estrenos, Netflix se guardó para fines de septiembre varias producciones que enseguida revolucionaron el catálogo y se posicionaron entre las más vistas. Una de ellas es una serie italiana muy entretenida de solo 14 capítulos que conquistó a los suscriptores.

Se trata de Riv4les, que llegó a la plataforma de streaming el miércoles 29 de septiembre. La historia combina dosis de drama y comedia para contar los conflictos, romances y relaciones que viven dos grupos de adolescentes enfrentados entre sí dentro de una escuela italiana.

Riv4les pone el foco en esa edad complicada donde los chicos y chicas buscan su propia identidad pero, a la vez, sienten constantemente el peso de la mirada de los otros. Es una trama de amistad y autodescubrimiento que te engancha desde el primer capítulo, y es perfecta para maratonear.

Riv4les Netflix

Netflix: sinopsis de Riv4les En el Instituto Montalcini, una escuela de Pisa, las jerarquías sociales están muy bien establecidas. Claudio, el chico más popular del colegio, lidera el grupo de "los Insiders" junto a su mejor amigo, Dario. Están acostumbrados a dictar las reglas y a no tener ningún tipo de oposición.

Todo cambia con la llegada de Terry, una alumna de Roma que se incorpora a su clase y trae ideas disruptivas. Ella funda su propio grupo, "los Outsiders", y se anima a desafiar el dominio de Claudio por primera vez en la historia del colegio, lo que provocará conflictos inesperados. Tráiler de Riv4les Embed - RIVALES Trailer SUBTITULADO / RIV4LRIES Trailer / RIV4LES Trailer [HD] Netflix=1 DE OCTUBRE Reparto de Riv4les Kartika Malavasi como Terry.

Samuele Carrino como Claudio.

Edoardo Miulli como Dario.

Lorenzo Ciamei como Luca.

Eugenia Cableri como Sabrina.

Joseph Figueroa como Alessio.

Andrea Arru como Pietro.

Melissa Di Pasca como Marzia.

Duccio Orlando como Paolo.