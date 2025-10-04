4 de octubre de 2025 Inicio
Espert habló tras su reunión con Milei: "El Presidente jamás me pidió renunciar a la candidatura"

El candidato a primer diputado por LLA en la Provincia de Buenos insistió en su "inocencia" en relación a los vínculos con el supuesto narco Fred Machado. Entre lágrimas, apuntó contra Juan Grabois, resaltó que no bajará su candidatura y agradeció el apoyo de Milei.

Espert insistió en su inocencia sobre el aporte del narcotráfico para la campaña de LLA en 2019.

El candidato a primer diputado por La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, ratificó su postulación y dijo sobre el encuentro que tuvo este viernes por la noche con Javier Milei: "El Presidente nunca me pidió la renuncia".

Confirman en Comodoro Py que Espert realizó al menos 35 vuelos en los aviones de Fred Machado

Agregó: "Estoy explicando esto por la gente, no aceptaría ningún pedido de explicación salvo del Presidente". En este sentido, aclaró que ambos tienen una relación de "amigos", y que parte de los temas que habló con el mandatario en Olivos tuvieron que ver con las tres semanas que quedan por delante para las elecciones.

"Soy absolutamente inocente y lo voy a probar en la Justicia y además voy a hacer una denuncia contra la mentira de Grabois. No hay duda que esto es una infamia. El Presidente me hubiera pateado el oje.. si tuviera alguna duda. El presidente lo tiene más claro que yo, que esto es una opereta", dijo en Radio Mitre.

"Yo no vivo de la actividad pública sino que tenemos un campo con mis hermanos, que heredamos de mi padre. Vivo de mis libros, agregó para despejar de la denuncia de haber recibido por lo menos u$s200.000 del narcotraficante Fred Machado.

Explicó que el trabajo de consultoría para al empresa que regenteaba Machado y por el que asegura que recibió la transferencia de u$s200.000 no se terminó de hacer por la pandemia: "El disparador del trabajo era viajar a Guatemala para conocer la mina. Se cortó en la pandemia, y cuando llegó la pandemia y me enteré de lo que pasaba con Machado y no retomé"

Aseguró al periodista que "no devolví el dinero porque ya había hecho parte del trabajo" y que "es falso que tenga una causa en Estados Unidos".

"Nunca pensé en renunciar. Todos tenemos un lado A y un lado B, el lado A es mi familia, por ellos estoy roto. El lado B es el que me vincula con la bronca, quiero pelearla más... Detrás de esto están los orcos... esta la lacra, la casta, la mierda que destruyó el país. Mucho menos con el apoyo que el Presidente me ha brindado. El me conoce de hace tiempo. Yo no me hice liberal en 2019".

El legislador habló en Radio Mitre de su vínculo con el narcotraficante Fred Machado, en Radio Mitre, en La Previa: "Ni en pedo sabía que era narco. Mirá si voy a aceptar que era narco. Con el narco es cárcel o bala".

Agregó: "Me enteré a mediados de 2021 cuando pidieron la captura internacional", aseguró sobre quien financió la campaña en 2019.

Espert lloró y volvió a hablar de su inocencia: "Es una causa totalmente inventada mi cabeza es fuerte y hace que siga adelante si nos caemos y nos debilitamos están los orcos para comernos crudos... No podemos entregar la última esperanza que tenemos de terminar con estos hijos de puta (kirchneristas).

En este sentido, apuntó contra el legislador de Fuerza Patria Juan Grabois quien inició la denuncia: "Tengo hijos, hermanos, esposa, y esta basura ha hecho lo que ha hecho con la memoria de mi padre", dijo entre lágrimas.

Aseguró: "Le vamos a ganar y voy a mostrar en la justicia que la inocencia es total. Me siento muy mal pero con la mente para seguir trabajando".

En su versión de los hechos, habló de un "linchamiento mediático", y advirtió que "me voy a presentar con mis abogados en el expediente", en cuanto a la denuncia y acusación de Grabois. Detalló que está asesorándose por los abogados penalistas para defender su inocencia, a la vez que insistió en que "soy ingenuo, porque quién va a pensar mal de alguien que quiere apoyar las ideas de LLA".

